Далекобійники у Данії відпочиватимуть більше 25 годин

Міністерство транспорту вирішило скасувати так зване 25-годинне правило з 1 січня 2026 року. Воно забороняло вантажівкам займати зони відпочинку протягом тривалішого часу.

Як пише 3ftransport.dk, обмеження часу паркування вантажівок в зонах відпочинку на автомагістралях Данії діяло з 2018 року. Добова норма 24+1 в останній день та годину 2025-го втратить законну силу, бо з першої хвилини 2026-го вантажівки зможуть бути там довше.

Читайте також В Європі запрацював сервіс пошуку надійних стоянок для вантажівок

Таке рішення викликає радість у водіїв, але не дуже тішить галузеві організації та операторів стоянок. Але й багато хто погоджується, що це правило є адміністративно обтяжливим для виконання.

"Я дуже радий, що це правило нарешті скасовують. Метою правила було викорінити піратське водіння та соціальний демпінг. Воно не вирішило питання вимоги щодо паркувальних місць, охоронців та штрафів за стоянку на відпочинкових зонах країни. Натомість це призвело до великої кількості штрафів для данських водіїв та перевізників, тоді як іноземні водії просто викидають квитанції про штраф на смітник", – каже голова 3F Transport Ян Вілладсен.

За словами міністра транспорту Данії Томаса Даніельсена, це правила паркування створило нерівну конкуренцію для данських перевізників, оскільки занадто мало іноземних водіїв врешті-решт сплачують за паркування.

Читайте також Для вантажівок в ЄС не вистачає майже 400 000 паркувальних місць

Щоправда, це не означає, що водії тепер можуть вільно паркуватися довгостроково та ночувати в транспортному засобі на зонах відпочинку. У Євросоюзі діє загальне правило для всіх водіїв, незалежно від їх громадянства та реєстрації транспортного засобу щодо часу водіння та відпочинку.

Та норма забороняє водіям проводити свій звичайний щотижневий відпочинок тривалістю щонайменше 45 годин у транспортному засобі. Так що інспектори поліції зможуть ретельніше проводити перевірки водіїв важкого транспорту, з’ясовуючи відповідність щотижневого періоду відпочинку та втручатися, якщо закон не дотримується.

Офіційно Мінтрансом Данії вже прописано, що після нового року завданням поліції є забезпечення дотримання загальних правил паркування на зонах відпочинку на автомагістралях.