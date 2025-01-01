Дальнобойщики в Дании будут отдыхать более 25 часов

Министерство транспорта решило отменить так называемое 25-часовое правило с 1 января 2026 года. Оно запрещало грузовикам занимать зоны отдыха в течение более длительного времени.

Как пишет 3ftransport.dk, ограничение времени парковки грузовиков в зонах отдыха на автомагистралях Дании действовало с 2018 года. Суточная норма 24+1 в последний день и час 2025-го потеряет законную силу, потому что с первой минуты 2026-го грузовики смогут быть там дольше.

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Такое решение вызывает радость у водителей, но не очень радует отраслевые организации и операторов стоянок. Но и многие соглашаются, что это правило является административно обременительным для выполнения.

"Я очень рад, что это правило наконец отменяют. Целью правила было искоренить пиратское вождение и социальный демпинг. Оно не решило вопрос требования относительно парковочных мест, охранников и штрафов за стоянку на зонах отдыха страны. Вместо этого это привело к большому количеству штрафов для датских водителей и перевозчиков, тогда как иностранные водители просто выбрасывают квитанции о штрафе на помойку", – говорит председатель 3F Transport Ян Вилладсен.

По словам министра транспорта Дании Томаса Даниэльсена, это правила парковки создало неравную конкуренцию для датских перевозчиков, поскольку слишком мало иностранных водителей в конце концов платят за парковку.

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Правда, это не означает, что водители теперь могут свободно парковаться долгосрочно и ночевать в транспортном средстве на зонах отдыха. В Евросоюзе действует общее правило для всех водителей, независимо от их гражданства и регистрации транспортного средства по времени вождения и отдыха.

Та норма запрещает водителям проводить свой обычный еженедельный отдых продолжительностью не менее 45 часов в транспортном средстве. Так что инспекторы полиции смогут тщательно проводить проверки водителей тяжелого транспорта, выясняя соответствие еженедельного периода отдыха и вмешиваться, если закон не соблюдается.

Официально Минтрансом Дании уже прописано, что после нового года задачей полиции является обеспечение соблюдения общих правил парковки на зонах отдыха на автомагистралях.