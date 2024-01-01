Подаровані Данією вишки дотягнуться до вікон 16-го поверху

Спецтехніка переправлялася невеликими партіями в чотири етапи. В останньому пакеті прибуло сім рятувальних автовишок. Про це вчора, 7 жовтня, повідомило данське управління надзвичайними ситуаціями Beredskabsstyrelsen.

Загалом українським рятівникам дісталося 18 машин висотних машин. Вартість пожертвування лише траншу підіймачів становить приблизно 130 мільйонів данських крон (17 437 945 евро).

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А всього від Данії за 2024 рік українській службі цивільного захисту перепало допомоги майже на 160 мільйонів крон, що в конвертації буде 21 462 527 євро.

В деталях данці не повідомляють ні марку шасі, ні виробника надбудови, але є одне суттєве уточнення. Операційна висота автовишки на тривісному шасі сягає 45 метрів.

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Для порівняння можна додати, що зазначена висота буде відповідати будинку в 15-16 поверхів, все залежить від проєкту й висоти стелі.

Автовежі такої розмірної групи вкрай необхідні для порятунку людей на висоті та для гасіння пожеж у багатоповерхових будинках й інших висотних спорудах, що виникають в результаті ракетно-шахедних російських атак.

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До завершення 2024 року Національне агентство з питань надзвичайних ситуацій Данії має сформувати ще кілька траншів з технікою та обладнанням для українських підрозділів ДСНС на суму 30 мільйонів данських крон, тобто 4 мільйони євро.

Нагадаємо, Данія є першою з європейських країн, яка протягом 24 лютого 2022 року сформувала конвой і в ніч на 25 лютого вже відправила до України мобільний госпіталь, два пікапи Toyota Landcruiser, а також електрогенератори 150 кВт, легкі костюми протихімічного захисту та 5000 пар рукавичок.