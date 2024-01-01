Подаренные Данией вышки дотянутся до окон 16-го этажа

Спецтехника переправлялась небольшими партиями в четыре этапа. В последнем пакете прибыло семь спасательных автовышек. Об этом вчера, 7 октября, сообщило датское управление чрезвычайными ситуациями Beredskabsstyrelsen.

В целом украинским спасателям досталось 18 машин высотных машин. Стоимость пожертвования только транша подъемников составляет примерно 130 миллионов датских крон (17 437 945 евро).

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А всего от Дании за 2024 год украинской службе гражданской защиты перепало помощи почти на 160 миллионов крон, что в конвертации будет 21 462 527 евро.

В деталях датчане не сообщают ни марку шасси, ни производителя надстройки, но есть одно существенное уточнение – операционная высота автовышки на трехосном шасси достигает 45 метров.

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Для сравнения можно добавить, что указанная высота будет соответствовать дому в 15-16 этажей, все зависит от проекта и высоты потолков.

Автовышки такой размерной группы крайне необходимы для спасения людей на высоте и для тушения пожаров в многоэтажных домах и других высотных сооружениях, возникающих в результате ракетно-шахедных российских атак.

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До завершения 2024 года Национальное агентство по вопросам чрезвычайных ситуаций Дании должно сформировать еще несколько траншей с техникой и оборудованием для украинских подразделений ГСЧС на сумму 30 миллионов датских крон, то есть 4 миллиона евро.

Напомним, Дания является первой из европейских стран, которая в течение 24 февраля 2022 года сформировала конвой и в ночь на 25 февраля уже отправила в Украину мобильный госпиталь, два пикапа Toyota Landcruiser, а также электрогенераторы 150 кВт, легкие костюмы противохимической защиты и 5000 пар перчаток.