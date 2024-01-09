Ініціатива з підвищення податків на автогаз обговорюється вже досить довго. Ініціатор посилення податкового тиску на автомобілістів повідомив цікаві деталі стосовно цього нововведення.

Голови фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у інтерв'ю РБК-Україна розповів, коли та як буде підвищено податок на автогаз.

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«По автогазу йде дискусія, і відкрив її я. Але я не збираюся подавати законопроект. Переконаний, лідерство у таких пропозиціях має бути у Мінфіну в рамках Національної стратегії доходів. Ми чекаємо на пропозиції від Мінфіну, який уже близько року готує законопроект. Він уже тричі подавався на Кабмін і тричі повертався. Йдеться про уніфікацію ставок на пальне зі ставками ЄС», – сказав парламентар.

Ініціатива полягає у збільшенні ставку акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л.