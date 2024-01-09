Инициатива по повышению налогов на автогаз обсуждается уже достаточно долго. Инициатор усиления налогового давления на автомобилистов сообщил интересные детали касаемо этого нововведения.

Главы финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина рассказал когда и как будет повышен налог на автогаз.

Читайте также: Депутат рассказал, когда акциз на автогаз поднимут втрое

"По автогазу идет дискуссия, и открыл ее я. Но я не собираюсь подавать законопроект. Убежден, лидерство в таких предложениях должно быть у Минфина в рамках Национальной стратегии доходов. Мы ждем предложения от Минфина, который уже около года готовит законопроект. Он уже трижды подавался на Кабмин и трижды возвращался. Речь идет об унификации ставок на топливо со ставками ЕС", — сказал парламентарий.

Инициатива заключается в увеличении ставки акциза более чем в три раза – с текущих €52/1000 л до €169/1000 л.