Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко повідомила про розкриття незаконної схеми ввозу та розмитнення транспортних засобів.

За її словами, слідчі ДБР проводять обшуки на митницях у Волинській області. Процесуальне керівництво справою здійснює Генеральна прокуратура України.

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"Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості", – написала Ольга Варченко на своїй сторінці у FB.

"Зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення", – пише Ольга Варченко.

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