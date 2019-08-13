Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко сообщила о раскрытии незаконной схемы ввоза и растаможки транспортных средств.

По ее словам, следователи ГБР проводят обыски на таможнях в Волынской области. Процессуальное руководство делом осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

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"Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости", – написала Ольга Варченко на своей странице в FB.

"Сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и ​​отделах таможенного оформления", – пишет Ольга Варченко.

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