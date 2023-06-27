Повністю електричний пікап Tesla Cybertruck матиме досить незвичайне розташування зарядного отвору, і в сьогоднішній публікації ми витратимо час, щоб обговорити це.

Автомобіль не так давно був представлений на першій виставці Electrified Cars & Coffee в Автомобільному музеї Петерсена в Каліфорнії. Важко сказати, наскільки показана модель близька до робочої версії - напевно, вона вдосконаленіша за початкову версію.

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На момент презентації Tesla Cybertruck був оснащений помітною кришкою для зарядки за заднім колесом. Задня ліва зона – це типове місце, де Tesla розміщує зарядні отвори на своїх електромобілях.

Однак у випадку з демонстраційним автомобілем Франца фон Хольцхаузена на нещодавньому заході розташування зарядного отвору було іншим – у лівому задньому крилі, як ми можемо бачити на фотографіях і відео, наданих Райаном Зохурі.

За невеликою кришкою знаходиться відносно не велики зарядний отвір Tesla North American Charging Standard (NACS), відомий з Model 3, Model S, Model X і Model Y.

Треба визнати, що більший зарядний отвір, як CCS1, швидше за все, не поміститься всередину або, принаймні.

У разі поточного місцезнаходження є спеціальний індикатор стану заряджання у формі трикутника, який нагадує нам про форму Cybertruck.

Головне питання полягає в тому, чи вдале це місце. Зрештою, це пікап, і хтось може використовувати його для серйозної роботи, а хтось їздитиме по бездоріжжю. Нам цікаво, чи буде кришка зарядки постійно забруднюватися. Якщо ви уважно подивитесь на зображення відкритого клапана, ви вже побачите невеликі сліди бруду.

Оскільки кришка є моторизованою, її не потрібно торкатися, щоб відкрити, щоб принаймні частково знехтувати проблемою забруднення.

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Іншою потенційною проблемою може бути пошкодження, особливо на складній місцевості. Третє, на що слід звернути увагу, - це висота. Це занадто мало, щоб бути зручним щодня?

Ми припускаємо, що Tesla має намір встановити зарядний отвір у крилі з точки зору витрат. Ймовірно, виготовити автомобіль зі складнішим пластиковим крилом значно дешевше, ніж вирізати отвір в екзоскелеті зі сталі.