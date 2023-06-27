Полностью электрический пикап Tesla Cybertruck будет иметь довольно необычное расположение зарядного отверстия, и в сегодняшней публикации мы потратим время, чтобы обсудить это.

Автомобиль недавно был представлен на первой выставке Electrified Cars & Coffee в Автомобильном музее Петерсена в Калифорнии. Трудно сказать, насколько показана модель близкая к рабочей версии – наверное, она усовершенствована начальной версии.

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На момент презентации Tesla Cybertruck был оборудован заметной крышкой для зарядки за задним колесом. Задняя левая зона – это типичное место, где Tesla размещает зарядные отверстия на своих электромобилях.

Однако в случае с демонстрационным автомобилем Франца фон Хольцхаузена на недавнем мероприятии расположение зарядного отверстия было другим – в левом заднем крыле, как мы можем видеть на фотографиях и видео, предоставленных Райаном Зохури.

За небольшой крышкой находится относительно небольшое зарядное отверстие Tesla North American Charging Standard (NACS), известное из Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Следует признать, что большее зарядное отверстие, как CCS1, скорее всего, не поместится внутрь или, по крайней мере.

В случае текущего местоположения есть специальный индикатор состояния зарядки в форме треугольника, который напоминает нам форму Cybertruck.

Главный вопрос состоит в том, удачное ли это место. В конце концов это пикап, и кто-то может использовать его для серьезной работы, а кто-то будет ездить по бездорожью. Нам интересно, будет ли крышка зарядки постоянно загрязняться. Если вы внимательно посмотрите на изображение открытого клапана, вы увидите небольшие следы грязи.

Поскольку крышка моторизированная, ее не нужно прикасаться, чтобы открыть, чтобы по крайней мере частично пренебречь проблемой загрязнения.

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Другой потенциальной проблемой может быть повреждение, особенно в сложной местности. Третье, на что следует обратить внимание, – это высота. Это слишком мало, чтобы быть удобным каждый день?

Мы предполагаем, что Tesla намерена установить зарядное отверстие в крыле с точки зрения расхода. Вероятно, изготовить автомобиль со более сложным пластиковым крылом значительно дешевле, чем вырезать отверстие в экзоскелете из стали.