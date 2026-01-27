Де купили найбільше нових та вживаних авто: статистика

За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні залишилися столиця та ключові економічно активні області. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Лідером за обсягами продажів традиційно став Київ. Протягом року мешканці столиці придбали 26,2 тисячі нових легкових автомобілів. Це понад утричі більше, ніж у найближчого регіонального конкурента, що підтверджує концентрацію платоспроможного попиту саме у столиці.

Друге місце посіла Київська область із результатом 7,8 тисячі зареєстрованих авто. Дніпропетровська область опинилася на третьому місці з показником 6,8 тисячі одиниць. Далі розташувалися Одеська область, де було продано 4,5 тисячі автомобілів, та Львівська область із результатом 4,4 тисячі одиниць.

Регіональні бестселери: різні уподобання покупців

Аналіз структури продажів свідчить про суттєві відмінності у споживчих вподобаннях між регіонами.

У Києві найбільш популярною моделлю року став компактний кросовер Renault Duster. Попит на цю модель пояснюється поєднанням відносно доступної ціни, універсальності та адаптованості до українських дорожніх умов.

На ринках Київської та Дніпропетровської областей лідером став електромобіль Volkswagen ID.Unyx. Такий результат відображає зростання інтересу до електротранспорту у регіонах з розвиненою інфраструктурою зарядних станцій та високою діловою активністю.

В Одеській області найчастіше обирали кросовер BYD Song Plus. Популярність китайських брендів у південному регіоні пов’язана з конкурентною ціною та багатим оснащенням моделей у середньому ціновому сегменті.

На Львівщині перше місце за продажами посів Toyota RAV4. Західні області традиційно демонструють високий рівень довіри до японських брендів, що асоціюються з надійністю та високою залишковою вартістю.

Ринок імпортованих вживаних авто: абсолютний лідер — Захід України

Паралельно з ринком нових автомобілів активно розвивається сегмент вживаних авто, ввезених з-за кордону.

Найбільші обсяги реєстрацій у 2025 році зафіксовано у таких регіонах:

Львівська область — 35,1 тисячі автомобілів.

Місто Київ — 24 тисячі автомобілів.

Київська область — 19,1 тисячі автомобілів.

Дніпропетровська область — 16,3 тисячі автомобілів.

Рівненська область — 16,2 тисячі автомобілів.

Абсолютним фаворитом серед імпортованих вживаних авто у більшості регіонів став електромобіль Tesla Model Y. Його популярність пояснюється вигідним співвідношенням ціни, запасу ходу та доступності автомобілів зі США та Європи.

Винятком стала Рівненська область, де найбільш популярною моделлю залишився Volkswagen Golf. Це свідчить про стабільний попит на класичні компактні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння у регіонах із менш розвиненою електрозарядною інфраструктурою.

Загальні тенденції ринку

Статистика 2025 року демонструє одразу кілька важливих тенденцій. По-перше, зберігається домінування столиці у сегменті нових авто. По-друге, електромобілі продовжують активно завойовувати позиції не лише у великих містах, а й у регіонах. По-третє, західні області залишаються ключовими воротами імпорту вживаних автомобілів з Європи.