Где купили больше всего новых и подержанных авто: статистика

По итогам 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине остались столица и ключевые экономически активные области. Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.

Лидером по объемам продаж традиционно стал Киев. В течение года жители столицы приобрели 26,2 тысячи новых легковых автомобилей. Это более чем втрое больше, чем у ближайшего регионального конкурента, что подтверждает концентрацию платежеспособного спроса именно в столице.

Второе место заняла Киевская область с результатом 7,8 тысячи зарегистрированных авто. Днепропетровская область оказалась на третьем месте с показателем 6,8 тысячи единиц. Далее расположились Одесская область, где было продано 4,5 тысячи автомобилей, и Львовская область с результатом 4,4 тысячи единиц.

Региональные бестселлеры: разные предпочтения покупателей

Анализ структуры продаж свидетельствует о существенных различиях в потребительских предпочтениях между регионами.

В Киеве наиболее популярной моделью года стал компактный кроссовер Renault Duster. Спрос на эту модель объясняется сочетанием относительно доступной цены, универсальности и адаптированности к украинским дорожным условиям.

На рынках Киевской и Днепропетровской областей лидером стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx. Такой результат отражает рост интереса к электротранспорту в регионах с развитой инфраструктурой зарядных станций и высокой деловой активностью.

В Одесской области чаще всего выбирали кроссовер BYD Song Plus. Популярность китайских брендов в южном регионе связана с конкурентной ценой и богатым оснащением моделей в среднем ценовом сегменте.

На Львовщине первое место по продажам занял Toyota RAV4. Западные области традиционно демонстрируют высокий уровень доверия к японским брендам, которые ассоциируются с надежностью и высокой остаточной стоимостью.

Рынок импортируемых подержанных авто: абсолютный лидер - Запад Украины

Параллельно с рынком новых автомобилей активно развивается сегмент подержанных авто, ввезенных из-за рубежа.

Наибольшие объемы регистраций в 2025 году зафиксировано в таких регионах:

Львовская область - 35,1 тысячи автомобилей.

Город Киев - 24 тысячи автомобилей.

Киевская область - 19,1 тысячи автомобилей.

Днепропетровская область - 16,3 тысячи автомобилей.

Ровенская область - 16,2 тысячи автомобилей.

Абсолютным фаворитом среди импортируемых подержанных авто в большинстве регионов стал электромобиль Tesla Model Y. Его популярность объясняется выгодным соотношением цены, запаса хода и доступности автомобилей из США и Европы.

Исключением стала Ровенская область, где наиболее популярной моделью остался Volkswagen Golf. Это свидетельствует о стабильном спросе на классические компактные автомобили с двигателями внутреннего сгорания в регионах с менее развитой электрозарядной инфраструктурой.

Общие тенденции рынка

Статистика 2025 демонстрирует сразу несколько важных тенденций. Во-первых, сохраняется доминирование столицы в сегменте новых авто. Во-вторых, электромобили продолжают активно завоевывать позиции не только в крупных городах, но и в регионах. В-третьих, западные области остаются ключевыми воротами импорта подержанных автомобилей из Европы.