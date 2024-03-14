Надмірна залежність від екранів стала проблемою безпеки. Ми схильні відводити погляд від дороги, щоб переміщатися по підменю, щоб отримати доступ до часто використовуваної функції.

Це справжня проблема, про яку давно говорять експерти, а нещодавно підкреслив і Euro NCAP. З 2026 року європейська незалежна організація безпеки буде карати автовиробників, знижуючи рівень безпеки автомобіля, який не має фізичних елементів керування певними функціями.

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Це рішення змусило нас задуматися – чи існують ще автомобілі без центрального екрана? Під цим ми маємо на увазі відсутність дисплея взагалі. Є декілька автомобілів із несесорними екранами, оточеними кнопками, але ми хочемо зосередитися на салонах автомобілів, у яких повністю відсутній центральний екран. Відповідь мала б бути так.

Наприклад, Dacia продасть вам хетчбек Sandero, седан Logan, універсал Jogger або позашляховик Duster без центрального дисплея, за умови, що ви виберете найдоступнішу версію.

У той час як Sandero, Logan і Jogger існують уже кілька років, останній Duster – це абсолютно новий автомобіль, який тільки надійшов у продаж. Конфігуратори працюють у все більшій кількості європейських країн, розкриваючи дивовижний спартанський інтер’єр у версії початкового рівня.

Недорогий підрозділ Renault – не єдина компанія, яка робить це, оскільки Fiat має безекранну установку для базової Panda. У своєму третьому поколінні з 2011 року чарівний міський автомобіль нещодавно продовжив свій життєвий цикл до 2026 року. Інший бренд конгломерату Stellantis, Fiat, нещодавно випустив ë-C3, і його також можна придбати без екрану.

Volkswagen up! вийшов з виробництва кілька місяців тому, і він також пропонувався в базовій комплектації без центрального дисплея. Однак власники можуть підключити смартфон і перетворити його на знімний інформаційно-розважальний пристрій. Dacia пропонує таку саму функціональність для автомобілів, замовлених без сенсорного екрану. Він називається Media Control і служить «екраном, який дістається з вашої кишені», оскільки ви вже носите з собою смартфон.

До цього списку ми можемо додати Toyota GR86 / Subaru BRZ в Японії, а також екзотичні автомобілі, такі як Bugattis і Ferrari. Деякі комерційні автомобілі, як-от Peugeot Partner першого покоління та Citroën Berlingo, також не мають екрана. Так, ці фургони все ще продаються на деяких ринках, незважаючи на те, що вони були випущені в 1999 році.

Оскільки ми згадували про VW раніше, дефіцит мікрочіпів з 2021 року змусив компанію продавати кросовер Nivus і хетчбек Fox у Бразилії без центрального дисплея. Це було особливо дивно для Nivus, оскільки він мав повністю цифрову панель приладів, але не мав сенсорного екрану. У недавньому минулому VW Brazil продавав найдешевшу версію автомобіля без дисплея в центрі панелі приладів.

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Звичайно, можна погодитися, що салон автомобіля без екрану в 2024 році виглядає дивно. Однак відсутність яскравого табло означає, що ви отримуєте щось краще – кнопки та ручки. Елементи керування старої школи більш функціональні, незважаючи на те, що команда маркетингу автовиробника говорить про те, наскільки чудові величезні сенсорні екрани.

Жоден автовиробник, ніколи офіційно не визнає, що дешевше використовувати одні й ті самі екрани в асортименті продуктів порівняно з розробкою окремих розподільних пристроїв.

Хоча ідеального компромісу не існує, деякі автомобільні компанії, наприклад Hyundai, намагаються догодити обом світам. Нещодавно оновлений Tucson зберіг свою пару екранів, але має більше кнопок, ніж раніше. Мало того, південнокорейський бренд висловив свою довгострокову прихильність до фізичного керування, стверджуючи, що апаратними клавішами легше користуватися під час водіння.