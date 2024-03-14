Чрезмерная зависимость от экранов стала проблемой безопасности. Мы склонны отводить взгляд от дороги, чтобы перемещаться по подменю, чтобы получить доступ к часто используемой функции.

Это настоящая проблема, о которой давно говорят эксперты, а недавно подчеркнул и Euro NCAP. С 2026 года европейская независимая организация безопасности будет наказывать автопроизводителей, снижая уровень безопасности автомобиля, который не имеет физических элементов управления определенными функциями.

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Это решение заставило нас задуматься – существуют ли еще автомобили без центрального экрана? Под этим мы имеем в виду отсутствие дисплея вообще. Есть несколько автомобилей с несесорными экранами, окруженными кнопками, но мы хотим сосредоточиться на салонах автомобилей, в которых полностью отсутствует центральный экран. Ответ должен был бы быть таким.

Например, Dacia продаст вам хэтчбек Sandero, седан Logan, универсал Jogger или внедорожник Duster без центрального дисплея, при условии, что вы выберете самую доступную версию.

В то время как Sandero, Logan и Jogger существуют уже несколько лет, последний Duster – это совершенно новый автомобиль, который только поступил в продажу. Конфигураторы работают во все большем количестве европейских стран, раскрывая удивительный спартанский интерьер в версии начального уровня.

Недорогое подразделение Renault – не единственная компания, которая делает это, поскольку Fiat имеет безэкранную установку для базовой Panda. В своем третьем поколении с 2011 года очаровательный городской автомобиль недавно продлил свой жизненный цикл до 2026 года. Другой бренд конгломерата Stellantis, Fiat, недавно выпустил ë-C3, и его также можно приобрести без экрана.

Volkswagen up! вышел из производства несколько месяцев назад, и он также предлагался в базовой комплектации без центрального дисплея. Однако владельцы могут подключить смартфон и превратить его в съемное информационно-развлекательное устройство. Dacia предлагает такую же функциональность для автомобилей, заказанных без сенсорного экрана. Он называется Media Control и служит "экраном, который достается из вашего кармана", поскольку вы уже носите с собой смартфон.

К этому списку мы можем добавить Toyota GR86 / Subaru BRZ в Японии, а также экзотические автомобили, такие как Bugattis и Ferrari. Некоторые коммерческие автомобили, например Peugeot Partner первого поколения и Citroën Berlingo, также не имеют экрана. Так, эти фургоны все еще продаются на некоторых рынках, несмотря на то, что они были выпущены в 1999 году.

Поскольку мы упоминали о VW ранее, дефицит микрочипов с 2021 года заставил компанию продавать кроссовер Nivus и хэтчбек Fox в Бразилии без центрального дисплея. Это было особенно странно для Nivus, поскольку он имел полностью цифровую панель приборов, но не имел сенсорного экрана. В недавнем прошлом VW Brazil продавал самую дешевую версию автомобиля без дисплея в центре панели приборов.

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Конечно, можно согласиться, что салон автомобиля без экрана в 2024 году выглядит странно. Однако отсутствие яркого табло означает, что вы получаете нечто лучшее – кнопки и ручки. Элементы управления старой школы более функциональны, несмотря на то, что команда маркетинга автопроизводителя говорит о том, насколько великолепны огромные сенсорные экраны.

Ни один автопроизводитель, никогда официально не признает, что дешевле использовать одни и те же экраны в ассортименте продуктов по сравнению с разработкой отдельных распределительных устройств.

Хотя идеального компромисса не существует, некоторые автомобильные компании, например Hyundai, пытаются угодить обоим мирам. Недавно обновленный Tucson сохранил свою пару экранов, но имеет больше кнопок, чем раньше. Мало того, южнокорейский бренд выразил свою долгосрочную приверженность к физическому управлению, утверждая, что аппаратными клавишами легче пользоваться во время вождения.