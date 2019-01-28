Поряд зі школами, дитсадками та іншими місцями концентрації дітей столична влада планує обмежити швидкість руху транспортних засобів.

КМДА повідомила про розробку програми посилення безпеки на дорогах біля шкіл у рамках якої рух для ТЗ хочуть обмежити до 30 км/год.

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За планом готову програму з підвищення безпеки на дорогах біля шкіл мають представити до кінця цього року. Контролювати водіїв у зонах з обмеженою швидкістю руху передбачено за допомогою відеокамер з функцією фіксації номерних знаків або електронних табло з відображенням швидкості ТЗ

“Найбільш дієвим буде установка електронних табло, які будуть показувати швидкість, з якою рухається автомобіль, кількома кольорами. Це буде бачити і водій, і інші люди на вулиці, і це буде викликати відповідну реакцію і привертати увагу”, – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Ще один предмет уваги столичної влади – ділянки підвищеної небезпеки. Чиновники хочуть скласти список перехресть, на яких найчастіше трапляються ДТП, проаналізувати причини їх виникнення та внести необхідні корективи для виправлення ситуації – від встановлення лежачих поліцейських до зміни транспортної розв'язки.

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