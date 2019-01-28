Рядом со школами, детсадами и другими местами концентрации детей столичная власть планирует ограничить скорость движения транспортных средств.

КГГА сообщила о разработке программы усиления безопасности на дорогах возле школ, в рамках которой движение для ТС хотят ограничить до 30 км/ч.

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Согласно плану готовую программу по повышению безопасности на дорогах возле школ должны представить до конца этого года. Контролировать водителей в зонах с ограниченной скоростью движения предусмотрено с помощью видеокамер с функцией фиксации номерных знаков или электронных табло с отображением скорости ТС

"Наиболее действенной будет установка электронных табло, которые будут показывать скорость, с которой движется автомобиль, несколькими цветами. Это будет видеть и водитель, и другие люди на улице, и это будет вызывать ответную реакцию и привлекать внимание", – отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Еще один предмет внимания столичной власти – участки повышенной опасности. Чиновники хотят составить список перекрестков, на которых чаще всего случаются ДТП, проанализировать причины их возникновения и внести необходимые коррективы для исправления ситуации – от установки лежачих полицейских до изменения транспортной развязки.

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