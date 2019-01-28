В результате ДТП грузовик "завис" в странном положении.

На первый взгляд на фото может показаться, что это кадр из фильма “Трансформеры”, на котором один из “Автоботов” находится в процессе преобразования. И никаких спецэффектов здесь нет. Это обычная дорожная авария с необычным финалом.

Также интересно: Одна яма на дороге, две минуты, семь поврежденных машин: видео

На Броварской трассе под Киевом случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелый грузовик MAN перевернулся на бок и кабина зависла в воздухе на собственном прицепе. В результате получилась вот такая “картина маслом”.

Сообщается, что фура перевозила 20 тонн деревянных брусьев. По словам водителя, прицеп подбросило на выбоине, после чего он резко ушел в сторону и перевернулся. Интересно, что кабина грузовика в результате аварии совершенно не пострадала.

Также интересно: На подъездах к Киеву вес грузовиков будут проверять автоматически и на ходу