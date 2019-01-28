Внаслідок ДТП вантажівка "зависла" у дивному положенні.

На перший погляд на фото може видатись, що це кадр з фільму “Трансформери”, на якому один з “Автоботів” саме знаходиться у процесі перетворення. Та жодних спецефектів тут нема. Це звичайна дорожня аварія з незвичайним фіналом.

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На Броварській трасі під Києвом трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої важка вантажівка MAN перекинулась на бік і кабіна “зависла” у повітрі на власному причепі. В результаті вийшла ось така “картина маслом”.

Повідомляється, що фура перевозила 20 тонн дерев'яних брусів. За словами водія, причіп підкинуло на вибоїні, після чого він різко пішов в бік і перекинувся. Цікаво, що кабіна вантажівки внаслідок аварії абсолютно не постраждала.





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