Раніше водії попереджували одне одного про засідку поліції блимаючи фарами. Зараз список вулиць, де чергують поліцейські з радаром, публікують офіційно.

За перевищення встановленої швидкості передбачена адміністративна відповідальність: перевищення більш як на 20 км/год — 340 гривень; більше як на 50 км/год — 1700 гривень.

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Нагадуємо, що прилади TruСam використовуються для вимірювання швидкості руху на визначених поліцією ділянках, де встановлені відповідні знаки.

Прилад для вимірювання швидкості повинен бути закріплений стаціонарно. Використання TruСam з рук є порушенням з боку поліцейського. Якщо ж поліцейський виписав штраф вимірявши швидкість з рук – його слід оскаржити через суд.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.