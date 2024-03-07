Раніше водії попереджували одне одного про засідку поліції блимаючи фарами. Зараз список вулиць, де чергують поліцейські з радаром, публікують офіційно.
За перевищення встановленої швидкості передбачена адміністративна відповідальність: перевищення більш як на 20 км/год — 340 гривень; більше як на 50 км/год — 1700 гривень.
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Нагадуємо, що прилади TruСam використовуються для вимірювання швидкості руху на визначених поліцією ділянках, де встановлені відповідні знаки.
Прилад для вимірювання швидкості повинен бути закріплений стаціонарно. Використання TruСam з рук є порушенням з боку поліцейського. Якщо ж поліцейський виписав штраф вимірявши швидкість з рук – його слід оскаржити через суд.
У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.