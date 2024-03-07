Раньше водители предупреждали друг друга о засаде полиции мигая фарами. Сейчас список улиц, где дежурят полицейские с радаром, публикуют официально.

За превышение установленной скорости предусмотрена административная ответственность: превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен 340 гривен; более чем на 50 км/ч - 1700 гривен.

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Напоминаем, что приборы TruСam используются для измерения скорости движения на определенных полицией участках где установлены соответствующие знаки.

Прибор для измерения скорости должен быть закреплен стационарно. Использование TruСam с рук является нарушением со стороны полицейского. Если же полицейский выписал штраф измерив скорость с рук – его следует обжаловать через суд.

В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпенская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.