Раньше водители предупреждали друг друга о засаде полиции мигая фарами. Сейчас список улиц, где дежурят полицейские с радаром, публикуют официально.

За превышение установленной скорости предусмотрена административная ответственность: превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен 340 гривен; более чем на 50 км/ч - 1700 гривен.

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Напоминаем, что приборы TruСam используются для измерения скорости движения на определенных полицией участках где установлены соответствующие знаки.

Прибор для измерения скорости должен быть закреплен стационарно. Использование TruСam с рук является нарушением со стороны полицейского. Если же полицейский выписал штраф измерив скорость с рук – его следует обжаловать через суд.

В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпенская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.