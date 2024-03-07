Раньше водители предупреждали друг друга о засаде полиции мигая фарами. Сейчас список улиц, где дежурят полицейские с радаром, публикуют официально.
За превышение установленной скорости предусмотрена административная ответственность: превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен 340 гривен; более чем на 50 км/ч - 1700 гривен.
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Напоминаем, что приборы TruСam используются для измерения скорости движения на определенных полицией участках где установлены соответствующие знаки.
Прибор для измерения скорости должен быть закреплен стационарно. Использование TruСam с рук является нарушением со стороны полицейского. Если же полицейский выписал штраф измерив скорость с рук – его следует обжаловать через суд.
В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности;
- Новоирпенская трасса;
- Гостомельское шоссе;
- бульвар Леси Украинки.
О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.