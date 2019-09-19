Дефіцит дизельного палива за підсумком вересня може скласти 60 тис. т або 10% від очікуваного обсягу споживання. Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Вересневе споживання ДП "А-95" оцінює в 630 тис. т. "Ми виходимо з того, що нафтопродуктопровід не поновить прокачування в вересні, а відвантаження з Гомеля можуть вийти на 80 тис. т, хоча не всі джерела це підтверджують. У цих умовах морський імпорт повинен скласти 165 тис. т, але з урахуванням останніх подій в порту "Південний", він не перевищить 105 тис. т. таким чином дефіцит вересня складає близько 10% від потреби. Я не пригадаю такої ситуації з весни 2005 року", - повідомив він.

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Брак палива вже викликав ажіотаж на ринку, через що за останні два тижні вагонні партії дизпалива подорожчали на 13,1%, автомобільні - на 17,8% або більш ніж на 3,7 грн/л.

"За нашими оцінками, вже сьогодні через дефіцит ажіотажна складова в ціні вагонних партій дизпалива досягла 2900 грн/т або більше 10%. Наприклад, якщо собівартість закупівлі в Білорусі з урахуванням маржі трейдера $ 20/т дорівнює 24 772 грн/т, то продають по 27 330 грн/т або з допнацінкою 2558 грн/т або більше $ 100/т ", - повідомив експерт на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 17 серпня про зупинку роботи заявив Херсонський нафтоперевалочний комплекс. 18 серпня стало відомо про припинення відвантажень ДП нафтоперевалки в порту "Південний" і неможливістю прийому двох танкерів по 30 тис. т ДП, прибуття яких очікувалося у другій половині вересня.

Причиною зупинки роботи нафтового терміналу в "Південному" стали дії Енергетичної митниці, яка заблокувала оформлення 27 тис. т грецького ДП в резервуарах терміналу.

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