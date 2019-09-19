Дефицит дизельного топлива по итогам сентября может составить 60 тыс. т или 10% от ожидаемого объема потребления. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Сентябрьское потребление ГП "А-95" оценивает в 630 тыс. т. "Мы исходим из того, что нефтепродуктопровод не возобновит прокачку в сентябре, а отгрузки из Гомеля могут выйти на 80 тыс. т, хотя не все источники это подтверждают. В этих условиях морской импорт должен составить 165 тыс. т, но с учетом последних событий в порту "Южный", он не превысит 105 тыс. т. таким образом дефицит сентября составляет около 10% от потребности. Я не припомню такой ситуации с весны 2005 года", - сообщил он.

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Нехватка топлива уже вызвало ажиотаж на рынке, из-за чего за последние две недели вагонные партии дизтоплива подорожали на 13,1%, автомобильные - на 17,8% или более чем на 3,7 грн/л.

"По нашим оценкам, уже сегодня из-за дефицита ажиотажная составляющая в цене вагонных партий дизтоплива достигла 2900 грн/т или больше 10%. Например, если себестоимость закупки в Беларуси с учетом маржи трейдера $ 20/т равна 24 772 грн/т, то продают по 27 330 грн/т или с допнаценкой 2558 грн/т или более $ 100/т ", - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 августа об остановке работы заявил Херсонский нафтоперевалочний комплекс. 18 августа стало известно о прекращении отгрузок ГП нефтеперевалки в порту "Южный" и невозможности приема двух танкеров по 30 тыс. т ГП, прибытие которых ожидалось во второй половине сентября.

Причиной остановки работы нефтяного терминала в "Южном" стали действия Энергетической таможни, которая заблокировала оформления 27 тыс. т греческого ДТ в резервуарах терминала.

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