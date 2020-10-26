Шанувальники ретротехніки столиці відзначили День автомобіліста автопробігом і виставкою на Софійській площі Києва. Свято вдалося, адже кияни змогли побачили відразу кілька прем’єр – ретромашини, які раніше не були показані широкому загалу.

Організатору пробігу – клубу технічної класики Old Car Service вдалося виконати непросте завдання. Адже треба було зібрати, по-перше, автомобілі, цікаві для більшості киян.

Ретровиставка до Дня автомобіліста традиційно виходить насиченою і цікавою для різних відвідувачів

А по-друге, всі автомобілі повинні мали пересуватись своїм ходом. Але на щастя, у Києві достатньо ретроавтомобілів і небайдужих власників, які завжди раді продемонструвати свої раритети співвітчизникам – на зліт зібралося 55 одиниць техніки.

Цього року перший масовий автомобіль українського виробництва ЗАЗ-965 святкує своє 60-річчя, тож Old Car Service представив добірку ЗАЗів 1960 – 1970-х років

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Між тим, знавці ретроруху відзначили кілька яскравих прем’єр, які відбулися на Софійській площі. Наприклад, Peugeot 203 зразку 1949 року, відновлений до повністю оригінального стану. Або ідеальний за станом Mercedes SL, мало поширений навіть у роки свого випуску (1989 – 2001 рр.).

Чудово відновлений Peugeot 203 1949 р. вперше показали громадськості на святі до Дня автомобіліста

Ще один новий для публіки експонат – діючий мопед ЛВЗ В-902, перша модель Львівського мотозаводу і найстаршій екземпляр в Україні (серійний номер 267).

Перший львівський мопед ЛВЗ В-902 та мотоцикл “Москва” 1940-х років (друге фото)

Організатори свята вперше “привезли” його на Софійську площу (зазвичай ретромашини на День автомобіліста збиралися на Контрактовій). Нове місце сподобалося і учасникам, і глядачам. Адже камерний і неформальний дух колишньої локації вдалося зберегти, а простору для розміщення і творчості “селфоманів” набагато більше.

Організатори зібрали на свято Дня автомобіліста лише найцікавіші ретрокари з числа тих, що “прописані” у Києві

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