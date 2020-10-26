Поклонники ретротехники столицы отметили День автомобилиста автопробегом и выставкой на Софиевской площади Киева. Праздник удался, ведь киевляне смогли увидеть сразу несколько премьер – ретромашин, которые ранее не были показаны широкой публике.

Организатору пробега – клубу технической классики Old Car Service удалось выполнить непростую задачу. Ведь надо было собрать, во-первых, автомобили, интересные для большинства киевлян.

Ретровыставка ко Дню автомобилиста традиционно получается насыщенной и интересной для разных посетителей

А во-вторых, все автомобили должны были проехать своим ходом немалый маршрут. Но к счастью, в Киеве достаточно ретроавтомобилей и неравнодушных владельцев, которые всегда рады продемонстрировать свои раритеты соотечественникам – на взлет собралось 55 единиц техники.

В этом году первый массовый автомобиль украинского производства ЗАЗ-965 празднует 60-летие, поэтому Old Car Service представил подборку ЗАЗов 1960 – 1970-х годов

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Между тем, знатоки ретродвижения отметили несколько ярких премьер, которые состоялись на Софиевской площади. Например, Peugeot 203 образца 1949 года, восстановленный до полностью оригинального состояния. Или в идеальном состоянии Mercedes SL, мало распространенный даже в годы своего выпуска (1989 – 2001 рр.).

Прекрасно восстановленный Peugeot 203 1949 г. и Mercedes SL 1989 г. впервые показали общественности на празднике ко Дню автомобилиста

Еще один новый для публики экспонат – действующий мопед ЛВЗ В-902, первая модель Львовского мотозавода и старшей экземпляр в Украине (серийный номер 267).

Первый львовский мопед ЛВЗ В-902 и мотоцикл "Москва" 1940-х годов (второе фото)

Организаторы праздника впервые “привезли” его на Софиевскую площадь, (обычно ретромашины на День автомобилиста собирались на Контрактовой), и по их словам, новое место понравилось и участникам, и зрителям. Ведь камерный и неформальный дух прежней локации удалось сохранить, а пространства для размещения и творчества селфиманов гораздо больше.

Организаторы собрали на праздник Дня автомобилиста только самые интересные ретрокары из числа "прописанных" в Киеве

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