12 сентября стартует "Ретрослет OldCar". Десятки старинных машин соберутся в Государственном музее авиации имени О.К. Антонова. А начнется мероприятие с пробега участников по городу от памятника основателям Киева в Наводницком парке до авиационного музея по ул. Медовая, 1. Там каждый сможет увидеть эти машины среди самолетов и вертолетов в течение 12 и 13 сентября.

Для участия в мероприятии уже зарегистрировалось две сотни машин. Среди них будет немало эксклюзивной техники разных годов производства, причем большинство – на ходу и в оригинальном состоянии.

Предлагаем 5 самых редких машин "Ретрослета OldCar". Некоторые из них нельзя увидеть нигде больше, ведь каждый выезд “в люди” для некоторых ретроавто – настоящее и долгожданное событие.

НАПОМНИМ: Что сегодня модно коллекционировать: невероятно редкие модели авто



ГАЗ-12 ЗиМ “Фаэтон”

Такой автомобиль есть лишь в одном экземпляре. Его не выпускали серийно.

Крылья, капот, двери и задняя часть внешне похожи на серийный ГАЗ-12. Главным отличием машины, которую покажут на ретрослете, является откидной верх. А также некоторые конструктивные особенности.

В 1949 году сделали два экспериментальных образца “Фаэтона”. Во время испытаний машина хорошо себя показала. Однако были и слабые стороны – кузову не хватало жесткости, и его пришлось усиливать дополнительными подрамниками. После этого вес машины стал слишком большим для мощности ее двигателя. Поэтому модель с открытым верхом решили не запускать в серийное производство.

ГАЗ-12 ЗиМ “Фаэтон”, который будет на “Ретрослете OldCar”, реставрировали в мастерской "Авто-Реанимация" в городе Днепр. Высокий уровень восстановления отметили на заводе-изготовителе, еще в 2011 году авто получило кубок от руководства Горковского автозавода.

Там же машине присвоили 42-й номер в реестре коллекционных авто. До Горковского автозавода машина доехала своим ходом, преодолев в общей сложности более 2,5 тысяч километров.

Opel Rekord 1900 L

Rekord 1900 L сделан в 1969 году. Машин этой модели в Украине до десяти. В подобном состоянии нет ни одной.

Opel оказался в Украине еще в начале 1990-х годов и за это время у машины сменилось лишь три владельца. В свое время Rekord был первой иномаркой в Лубнах Полтавской области. Оттуда ее и выкупили.

Кузов машины двухдверный, дизайн одновременно сдержанный и динамичный. Интересно, что в авто сохранен “родной” радиоприемник Blaupunkt.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Танки в Киеве: осенний OldCarLand показал коллекцию бронетехники

Morgan Plus4

Такая британская модель в 4-местном исполнении является единственной в Украине. Завод-производитель выпускает несколько единиц этой версии в год.

Машина выглядит в стиле классического ретро – с массивными крыльями над колесами, отдельно закрепленными фарами, длинным капотом и низкой посадкой за рулем.

Модель ручной сборки почти без изменений производят с 1953 года. Кузов построен на деревянном каркасе. Салон отделан дорогими породами древесины, сиденья также имеют деревянный каркас. Morgan Plus4 спроектирован для того, чтобы ее владелец получал удовольствие от скоростных разгонов и при этом мог взять 3 пассажиров.

Кстати, именно эту модель ценит и британская аристоркатія – Plus4 есть в семье Тэтчер.



De Soto S6

В Украине такое авто 1939 года только одно. Именно такая была у мультипликатора Уолта Диснея. Ему ее подарили за рекламу марки De Soto.

Этой марки уже не существует. Ранее De Soto входила в состав корпорации Chrysler и изготавливала машины с 1928 по 1961 год.

Модель S6 имеет немалые размеры. В передние крылья вмонтированы квадратные фары. Капот состоит из двух частей. Передняя дверь открывается по движению, задняя – против.

Восстанавливал автомобиль киевлянин Сергей Зайцев. Большинство деталей он заказывал из США, чтобы автомобиль имел оригинальный вид. После долгих лет реставрации владелец De Soto S6 активно участвует в различных мероприятиях, посвященных классическим авто.



Alfa Romeo Alfetta GTV

Купе 1975 года впервые покажут на подобном мероприятии. Прежде всего машина впечатляет дизайном. Имеет немало оригинальных и смелых решений, которые отсутствуют в других автомобилях этого класса разных производителей. Кстати, над кузовом потрудился сам Джорджетто Джуджаро.

Конструктивно машина тоже интересна. Сцепление и трансмиссия в ней расположены в задней части вместе с дифференциалом, это сделано для большего распределения веса по осям.

Передняя подвеска торсионная, задняя – De Dion. 2-литровый силовой агрегат оснащен двумя карбюраторами.

Попасть на мероприятие можно в субботу 12 сентября и воскресенье 13 сентября с 10 до 19:00. Стоимость билета в кассе Музея авиации – 100 грн.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Ностальгия в шоуруме: 6 удачных моделей в стиле ретро