12 вересня стартує “Ретрозліт OldCar”. Десятки старовинних машин збираються у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова. А почнеться захід із пробігу учасників містом від Пам’ятника засновникам Києва у Наводницькому парку до авіаційного музею по вул. Медова, 1. Там кожен зможе побачити ці автівки серед літаків і гелікоптерів протягом 12 і 13 вересня.

Для участі в заході вже зареєструвалося дві сотні машин. Серед них буде чимало ексклюзивної техніки різного року виробництва, причому більшість – на ходу і в оригінальному стані.



Пропонуємо 5 найбільш рідкісних машин “Ретрозльоту OldCar”. Деякі з них не можна побачити ніде більше, адже кожен виїзд “в люди” для деяких ретроавто – справжня і довгочікувана подія.

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ГАЗ-12 ЗіМ “Фаетон”

Такий автомобіль є лише в одному екземплярі. Його не випускали серійно.

Крила, капот, двері й задня частина зовні подібні до серійного ГАЗ-12. Головною відмінністю машини, яку покажуть на ретрозльоті, є відкидний верх. А також деякі конструктивні особливості.

1949 року зробили два експериментальні зразки “Фаетона”. Під час випробувань машина добре себе показала. Проте були й слабкі сторони — кузову бракувало жорсткості. Його довелося підсилювати потужними підрамниками. Після цього вага машини стала занадто великою для потужності її двигуна. Тому модель з відкритим верхом вирішили не запускати в серійне виробництво.

ГАЗ-12 ЗіМ “Фаетон”, який буде на “Ретрозльоті OldCar”, реставрували у майстерні "Авто-Реанімація" в місті Дніпро. Високий рівень відновлення відзначили на заводі-виробнику.

Там же машині присвоїли 42-й номер у реєстрі колекційних авто. До Горківського автозаводу машина доїхала своїм ходом, подолавши загалом понад 2,5 тисяч.

Opel Rekord 1900 L

Rekord 1900 L зроблений 1969 року. Машин цієї моделі в Україні до десяти. В подібному стані немає жодної.



Opel опинився в Україні ще на початку 1990-х років і за цей час у машини змінилося лише три власника. Свого часу Rekord був першою іномаркою в Лубнах Полтавської області. Звідти її й викупили.

Кузов автівки дводверний, дизайн водночас стриманий і динамічний. Цікаво, що в авто збережений “рідний” радіоприймач Blaupunkt.

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Morgan Plus4

Така британська модель у 4-місному виконанні є єдиною в Україні. Завод-виробник випускає декілька одиниць цієї версії в рік.

Машина виглядає у стилі класичного ретро – із масивними крилами над колесами, окремо закріпленими фарами, довгим капотом і невисокою посадкою за кермом.



Модель ручного складання майже без змін виробляють із 1953 року. Вона побудована на дерев’яному каркасі. Салон оздоблений дорогими породами деревини, сидіння також має дерев’яний каркас. Morgan Plus4 спроектований для того, щоб її власник отримував задоволення від швидкісних розгонів й при цьому міг взяти 3 пасажирів.

До речі, саме цю модель цінує й британська аристоркатія – Plus4 є в родині Тетчерів.



De Soto S6

В Україні таке авто 1939 року лише одне. Саме така була в мультиплікатора Волта Діснея. Йому її подарували за рекламу марки De Soto.

Цієї марки вже не існує. Раніше De Soto входила до складу Chrysler й виготовляла машини з 1928 по 1961 рік.



Модель S6 має чималі розміри. У передні крила вмонтовані квадратні фари. Капот складається з двох частин. Передні двері відчиняються за рухом, задні – проти.

Відновлював автомобіль киянин Сергій Зайцев. Більшість деталей він замовляв зі США, щоб автомобіль мав оригінальний вигляд. Після довгих років реставрації власник De Soto S6 активно бере участь у різноманітних заходах, присвячених класичним авто.



Alfa Romeo Alfetta GTV

Купе 1975 року вперше покажуть на подібному заході. Перш за все, машина вражає дизайном. Має чимало оригінальних і сміливих рішень, які відсутні на інших автівках цього класу різних виробників. До речі, над кузовом потрудився Джорджетто Джуджаро.

Конструктивно машина теж цікава. Зчеплення і трансмісія у ній розташовані у задній частині, разом з диференціалом для більшого розподілу ваги по вісях.

Передня підвіска торсіонна, задня – De Dion. 2-літровий силовий агрегат оснащений двома карбюраторами.

Потрапити на захід можна в суботу 12 вересня та неділю 13 вересня з 10 до 19:00. Вартість квитка в касі Музею авіації — 100 грн.

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