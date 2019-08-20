Обмеження руху будуть 23 та 24 серпня. Також в деяких місцях заборонять паркування.

Під час святкування Дня Державного Прапора України та 28-ої річниці Незалежності України розпорядженням КМДА № 1467 передбачено зміни до організації дорожнього руху.

Зокрема, передбачено заборону рух транспорту:

23 серпня з 07:00 до закінчення заходів – на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36);

23 серпня з 07:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі (біля пам’ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу «Забіг у вишиванках «Кубок до Дня Незалежності України»;

24 серпня з 08:00 до 22:00 – на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;

24 серпня з 07:00 до 13:00 – Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна) на час проведення спортивно-масового заходу «Забіг у вишиванках «Кубок до Дня Незалежності України»);

24-25 серпня – на вул. Володимирській (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення мистецького фестивалю.

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Також транспортний рух тимчасово обмежать на час підготовки і проведення святкових заходів:

22 серпня з 18:00 до 23:00 – на вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської, на вул. Михайлівській від вул. Костьольної до вул. Хрещатик;

23 серпня з 17:00 до завершення заходів 24 серпня на

на вул. Великій Житомирській від вул. Володимирської до вул. Михайлівської,

на вул. Михайлівській від Володимирського проїзду до вул. Хрещатик,

на вул. Костьольній від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської,

на вул. Трьохсвятительській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі,

Володимирському узвозі від вул. Петра Сагайдачного до Європейської площі,

вул. Михайла Грушевського від Петрівської алеї до Європейської площі,

(у разі потреби на вул. Михайла Грушевського від вул. Садової до Петрівської алеї, а також на Петрівській алеї та Парковій дорозі від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського),

вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі,

вул. Архітектора Городецького від вул. Марії Заньковецької до вул. Хрещатик,

алеї Героїв Небесної Сотні від вул. Ольгинської до вул. Хрещатик;

24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до Бессарабської площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вул. Басейній від Крутого узвозу до вул. Хрещатик;

28 серпня з 09:00 до 12:00 – на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) на час проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.

Крім того, передбачено заборону паркування транспортних засобів у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

Просимо водіїв врахувати зазначені обмеження руху, плануючи поїздки містом.

Нагадаємо, що в Києві побудуть велодоріжку замість трамвайних колій.