Ограничения движения будут действовать 23 и 24 августа. Также в некоторых местах запретят парковку.

Во время празднования Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины Независимости Украины распоряжением КГГА № 1467 предусмотрены изменения в организации дорожного движения.

В частности, предусмотрен запрет движение транспорта:

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);

23 августа с 07:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия “Забег в вышиванках “Кубок ко Дню Независимости Украины”;

24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24 августа с 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот возле Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия “Забег в вышиванках “Кубок ко Дню Независимости Украины”);

24-25 августа – на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения художественного фестиваля.

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Также транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:

22 августа с 18:00 до 23:00 – на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на

на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,

на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,

на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,

на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,

Владимирском спуске от вул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,

ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,

(в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от Аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,

ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,

Аллеи Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик;

24 августа с 10:00 до 12:00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до Бессарабской площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;

28 августа с 09:00 до 12:00 на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Просим водителей учесть эти ограничения движения, планируя поездки по городу.

Напомним, что в Киеве построят велодорожку вместо трамвайных путей.