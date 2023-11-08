Якщо народні обранці проголосують за прийняття законопроекту, штраф за скручений пробіг становитиме від 8500 до 34000 гривень. Контролювати пробіги буде Національна поліція України.

Законопроект №10216 передбачає введення адміністративної відповідальності у разі «фальсифікації пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яке виявлене під час реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу».

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«Законопроект сприятиме запобіганню можливим фальсифікаціям щодо пробігу вживаного транспортного засобу та допоможе убезпечити покупців від купівлі транспортного засобу із пробігом, який не відповідає дійсності», – сказано у пояснювальній записці до проекту закону.

Якщо фальсифікація пробігу буде виявлена вперше – особі загрожує штраф від 8500 до 17000 грн. Якщо це саме порушення буде виявлено вдруге протягом року штраф становитиме від 17000 до 34000 гривень.

В проекті закону не сказано хто саме буде нести відповідальність – власник автомобіля, або особа яка втрутилась у показання одометра особисто. Не прописано також порядку ремонту та сервісного обслуговування, які передбачають подібні втручання. Як має вчинити власник автомобіля, якщо одометр вийшов з ладу, мотає «другий круг», або панель приладів потребує заміни?

Окрім цього, така законодавча ініціатива протирічить концепції зі спрощення та цифровізації державних послуг. Наразі триває тестування переоформлення автомобілів через “Дію”, без візиту в сервісний центр МВС. Необхідність фіксації показань одометра національною поліцією може ускладнити цю процедуру, або зробити її неможливою.