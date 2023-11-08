Если народные избранники проголосуют за принятие законопроекта, штраф за скрученный пробег составит от 8500 до 34000 гривен. Контролировать пробеги будет Национальная полиция Украины.

Законопроект № 10216 предусматривает введение административной ответственности в случае «фальсификации пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, обнаруженным при регистрации (перерегистрации) транспортного средства».

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«Законопроект будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства и поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с не отвечающим действительности», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Если фальсификация пробега будет обнаружена впервые – лицу грозит штраф от 8500 к 17000 грн. Если это же нарушение будет выявлено второй раз в течение года, штраф будет составлять от 17000 до 34000 гривен.

В проекте закона не сказано, кто именно будет нести ответственность – владелец автомобиля или лицо, которое вмешалось в показания одометра лично. Не прописан также порядок ремонта и сервисного обслуживания, которые предусматривают подобные вмешательства. Как должен поступить владелец автомобиля, если одометр вышел из строя, мотает «второй круг», или приборная панель требует замены?

Кроме того, такая законодательная инициатива противоречит концепции по упрощению и цифровизации государственных услуг. В настоящее время продолжается тестирование переоформления автомобилей через “Дію”, без визита в сервисный центр МВД. Необходимость фиксации показаний одометра национальной полицией может усложнить эту процедуру или сделать ее невозможной.