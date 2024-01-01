Депутати знову пропонують змінити закон про обов’язкове страхування автомобілів

Обов’язкове страхування автомобілів
Депутати в черговий раз пропонують змінити правила обов’язкового страхування автомобілів. «Пропоную тимчасово звільнити ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників революції гідності від обов’язкового страхування автомобілів», - пише у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
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У Раді зареєстровано законопроект №12295-2 який передбачає:
- Компенсацію страхових внесків. Платники податків покриватимуть витрати на обов’язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.
- Тимчасове звільнення від страхування. До 30 червня 2025 року ці категорії громадян не зобов’язані укладати договори обов’язкового страхування.
- Гарантоване покриття шкоди у ДТП. У разі відсутності договору страхування витрати на відшкодування збитків покриватимуться через резервний фонд Моторного транспортного страхового бюро України.
Нагадаємо, що 1 січня набуває чинності закон про обов’язкове автострахування, який суттєво змінює правила та умови для водіїв. Вартість полісів зросте до європейського рівня, а штрафувати за відсутність поліса будуть за допомогою камер контрою швидкості.