Депутати знову пропонують змінити закон про обов’язкове страхування автомобілів

Депутати в черговий раз пропонують змінити правила обов’язкового страхування автомобілів. «Пропоную тимчасово звільнити ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників революції гідності від обов’язкового страхування автомобілів», - пише у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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У Раді зареєстровано законопроект №12295-2 який передбачає:

Компенсацію страхових внесків. Платники податків покриватимуть витрати на обов’язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Платники податків покриватимуть витрати на обов’язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності. Тимчасове звільнення від страхування. До 30 червня 2025 року ці категорії громадян не зобов’язані укладати договори обов’язкового страхування.

До 30 червня 2025 року ці категорії громадян не зобов’язані укладати договори обов’язкового страхування. Гарантоване покриття шкоди у ДТП. У разі відсутності договору страхування витрати на відшкодування збитків покриватимуться через резервний фонд Моторного транспортного страхового бюро України.

Нагадаємо, що 1 січня набуває чинності закон про обов’язкове автострахування, який суттєво змінює правила та умови для водіїв. Вартість полісів зросте до європейського рівня, а штрафувати за відсутність поліса будуть за допомогою камер контрою швидкості.