Депутаты снова предлагают изменить закон об обязательном страховании автомобилей

Депутаты в очередной раз предлагают изменить правила обязательного страхования автомобилей. “Предлагаю временно освободить ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и пострадавших участников революции достоинства от обязательного страхования автомобилей”, - пишет в своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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В Раде зарегистрирован законопроект №12295-2 который предусматривает:

Компенсацию страховых взносов. Налогоплательщики будут покрывать расходы на обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и пострадавших участников Революции Достоинства.

Налогоплательщики будут покрывать расходы на обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и пострадавших участников Революции Достоинства. Временное освобождение от страхования. До 30 июня 2025 года эти категории граждан не обязаны заключать договоры обязательного страхования.

До 30 июня 2025 года эти категории граждан не обязаны заключать договоры обязательного страхования. Гарантированное покрытие ущерба в ДТП. В случае отсутствия договора страхования расходы на возмещение убытков будут покрываться через резервный фонд Моторного транспортного страхового бюро Украины.

Напомним, что 1 января вступает в силу закон об обязательном автостраховании, который существенно меняет правила и условия для водителей. Стоимость полисов возрастет до европейского уровня, а штрафовать за отсутствие полиса будут с помощью камер контроля скорости.