Депутаты снова предлагают изменить закон об обязательном страховании автомобилей

Обязательное страхование автомобилей
Депутаты в очередной раз предлагают изменить правила обязательного страхования автомобилей. “Предлагаю временно освободить ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и пострадавших участников революции достоинства от обязательного страхования автомобилей”, - пишет в своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
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В Раде зарегистрирован законопроект №12295-2 который предусматривает:
- Компенсацию страховых взносов. Налогоплательщики будут покрывать расходы на обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и пострадавших участников Революции Достоинства.
- Временное освобождение от страхования. До 30 июня 2025 года эти категории граждан не обязаны заключать договоры обязательного страхования.
- Гарантированное покрытие ущерба в ДТП. В случае отсутствия договора страхования расходы на возмещение убытков будут покрываться через резервный фонд Моторного транспортного страхового бюро Украины.
Напомним, что 1 января вступает в силу закон об обязательном автостраховании, который существенно меняет правила и условия для водителей. Стоимость полисов возрастет до европейского уровня, а штрафовать за отсутствие полиса будут с помощью камер контроля скорости.