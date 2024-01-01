Новые правила страхования "автогражданки": что изменится для автовладельцев с 2025 года

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", которыми устанавливаются новые правила страхования "автогражданки". По мнению разработчиков изменений в закон, эти изменения упростят оформление договоров, увеличат страховые лимиты и усовершенствуют процесс урегулирования страховых событий. В этой статье мы проанализируем некоторые из них.

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Электронные полисы

Полис "автогражданки" будет только в электронном формате – никаких бумажных документов. Все данные будут храниться в единой базе.

, Согласно части 1 статьи 11 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (далее – "Закон"), договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключается исключительно в электронной форме с соблюдением требований Гражданского кодекса Украины к письменной форме сделки и требований настоящего Закона и создается в форме электронного документа с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронном документообороте".

Договор страхования будет иметь публичную часть договора страхования, в которой будут содержаться общие условия страхового продукта, и индивидуальную части договора страхования, в котором должна быть указана информация, что касается именно самого страхователя. При этом страхователь должен предоставить страховщику сведения, имеющие существенное значение для оценки страхового риска, и/или информацию о других обстоятельствах, учитываемых при определении размера страховой премии. Какая именно информация считается существенной, страховщик отмечает на своем веб-сайте.

Стоимость полиса

По-прежнему, цена будет зависеть от водительского опыта и аварийной истории. Если водитель имеет историю нарушений или был участником ДТП, цена полиса будет выше. В принципе, в этом вопросе значительных изменений не произошло – страхователи и раньше имели право на бонус (скидку) стоимости ОСАГО, но автору этой статьи скидку на автогражданку не удалось получить ни разу. Поэтому, можно предположить, что и в будущем норма о "бонус-малус" останется лишь фикцией.

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Повышение страховых выплат

Согласно пункту 5 Заключительных положений Закона, размер страховой суммы со дня введения в действие этого Закона (то есть с 1 января 2025 года), за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц составляет 500 тысяч гривен на одно пострадавшее лицо (сейчас – 320 тысяч) и 5 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.

За вред, причиненный имуществу потерпевших лиц размер страховой суммы увеличивается со 160 тысяч гривен до 250 тысяч, а в случае причинения вреда нескольким пострадавшим страховая сумма составит 1,25 миллиона гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.

Учитывая то, что страховщики прогнозируют увеличение страховых премий (то есть денежных сумм, которые они собираются получить от владельцев ТС) аж на 57%, увеличение страховых сумм на 36%, (как по жизни и здоровью, так и по "железу") воспринимается не более, как очередная пиар-подачка.

Прямое урегулирование

В случае ДТП с 1 января 2025 года потерпевший, в предусмотренных Законом случаях, может обращаться непосредственно в свою страховую компанию, а не к страховому виновнику. Ранее система прямого урегулирования работали только в случае, если оба страховщика были ее участниками, теперь же участниками системы прямого урегулирования должны быть все страховщики, которые продают "автогражданку".

Согласно части 1 статьи 19 Закона, в случае дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием только двух обеспеченных транспортных средств или с участием только двух транспортных средств, из которых обеспеченным является транспортное средство, владельцем которого является потерпевшее лицо, и в котором потерпевшему лицу причинен вред исключительно в виде повреждения или физического уничтожения такого транспортного средства, потерпевшее лицо имеет право на прямое урегулирование страхового случая.

Прямое урегулирование страхового случая предусматривает выполнение страховщиком потерпевшего лица определенных этим Законом прав и обязанностей страховщика ответственного лица по рассмотрению заявления о страховой выплате, принятия решения по результатам его рассмотрения и осуществления страховой выплаты в случае принятия соответствующего решения.

По мнению законодателей, это должно улучшить качество урегулирования страхового случая и должно быть гарантией более-менее объективного определения суммы страхового возмещения. В теории это означает, что чем надежнее страховая компания, в которой вы приобрели полис ОСАГО, тем больше гарантий того, что вред, причиненный вам другим лицом, будет возмещен в надлежащем объеме и в разумные сроки. Как оно будет на самом деле, время покажет.

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Выплата без учета износа

Это также законодательная новелла, потому что раньше страховщики искали любое основание (например, вмятину на крыше автомобиля от падения каштана), чтобы уменьшить стоимость составляющих ТС, которые заменяются, на славный износ. С нового года этот износ применяться не будет, просто для авто до 5 лет (или авто на гарантии) будет возмещаться стоимость запчастей от производителя, а других – стоимость так называемых аналогов. Кроме того, для владельцев поврежденных авто появится возможность проведения ремонта сразу на СТО.

Согласно части 3 статьи 27 Закона, для определения стоимости ремонта транспортного средства, срок эксплуатации которого до наступления дорожно-транспортного происшествия не превышал пяти лет или в отношении которого действуют гарантийные обязательства производителя транспортного средства, принимается стоимость неиспользуемых составных частей (деталей), разрешенных заводом-изготовителем.

Для других транспортных средств в расчет стоимости составных частей (деталей) транспортного средства, требующих замены, может включаться стоимость составных частей (деталей) транспортного средства, соответствующих техническим характеристикам такого транспортного средства и является аналогом оригинальных составных частей (деталей) транспортного средства.

Как и всегда, законодатели не очень озаботились консультациями с соответствующими специалистами, а потому вышеупомянутые нормы, вследствие расплывчатых формулировок, будут трактоваться потерпевшими, как использование оригинальных запчастей в первом случае и неоригинальных – во втором, а страховщики, во многих случаях, будут платить за неоригинальные запчасти в первом случае (рассказывая о том, что производители допускают использование таких запчастей) и откровенно китайские/тайваньские "самопалы" – во втором.

Чтобы понять, как это может повлиять на стоимость возмещения, приведем в качестве примера цены на ветровое стекло КИА Sportage: оригинал стоит около 23 000 грн, не оригинал – около 12 000 грн, китайская подделка – около 6 000 грн.

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Что касается возможности отремонтировать за счет страховой выплаты поврежденное авто на выбранной потерпевшим СТО, то Закон допускает такую возможность только в случае, если определенный страховщиком (МТСБУ) перечень СТО включает менее трех представителей, расположенных в пределах 150 километров от места жительства потерпевшего или местонахождения поврежденного транспортного средства. В других случаях потерпевший может отремонтировать свое авто за деньги страховщика только на СТО, которые предлагает сам страховщик.

Отсутствие франшизы

Согласно части 2 статьи 12 Закона, по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности применение франшизы запрещается.

Увеличение лимита "европротокола"

Согласно утверждениям страховщиков, которые они размещают на своих сайтах, лимит страховых выплат по страховому случаю, оформленным с помощью так называемого "европротокола", увеличится с 80 000 гривен до 250 000 гривен., Впрочем, учитывая тот факт, что эти лимиты устанавливаются Национальным банком Украины, а в части 2 статьи 31 Закона, говорится, что ограничение максимального размера страховой выплаты при урегулировании страховых случаев с составлением сообщения о дорожно-транспортном происшествии ("евпротокола" – авт.), не может превышать максимальный размер, установленный НБУ, основания для такого утверждения, как по мне xml-ph-0010@deepl.in

Что дают эти изменения страхователям и страховщикам

Плюсами для страхователей является прямое урегулирование, отмена износа на запасные части и увеличение лимита (если это правда) при урегулировании с помощью "европротокола".

Выгода для страховщиков заключается в том, что они получили возможность увеличивать стоимость полисов ОСАГО. Кроме того, прямое урегулирование и возможность комбинировать другие страховые продукты вместе с ОСАГО, по нашему мнению, приведет к банкротству мелких страховщиков и монополизации рынка его крупными игроками.

Заверения страховщиков в том, что эти изменения помогут сделать автострахование более прозрачным, быстрым и удобным для всех участников дорожного движения, как по мне, мало убедительны. Ведь украинская "автогражданка" как была, так и осталась узаконенным методом сбора денег с теоретической возможностью (для потерпевших) получения возмещения части ущерба. Главную задачу ОСАГО, которое должно быть гарантией защиты имущественных прав участников дорожного движения, Закон как не решал, так и не будет решать.