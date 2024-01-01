Нові правила страхування "автоцивілки": що зміниться для автовласників з 2025 року?

З 1 січня 2025 року набирають чинності зміни до закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», якими встановлюються нові правила страхування «автоцивілки». На думку розробників змін до закону, ці зміни спростять оформлення договорів, збільшать страхові ліміти та удосконалять процес врегулювання страхових подій. В цій статті ми проаналізуємо деякі із них.

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Електронні поліси

Поліс «автоцивілки» буде лише в електронному форматі – жодних паперових документів. Усі дані зберігатимуться у єдиній базі.

Згідно з частиною 1 статті 11 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – «Закон»), договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладається виключно в електронній формі з дотриманням вимог Цивільного кодексу України до письмової форми правочину та вимог цього Закону та створюється у формі електронного документа з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" або в порядку, передбаченому законодавством про електронну комерцію.

Договір страхування буде мати публічну частину договору страхування, в якій будуть міститися загальні умови страхового продукту, та індивідуальну частини договору страхування, в якому має бути зазначена інформація, що стосується саме самого страхувальника. При цьому страхувальник повинен надати страховику відомості, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та/або інформацію про інші обставини, що враховуються під час визначення розміру страхової премії. Яка саме інформація вважається істотною, страховик зазначає на своєму веб-сайті.

Вартість поліса

Як і раніше, ціна залежатиме від водійського досвіду та аварійної історії. Якщо водій має історію порушень або був учасником ДТП, ціна поліса буде вищою. В принципі, в цьому питанні значних змін не відбулося – страхувальники й раніше мали право на бонус (знижку) вартості ОСЦПВ, але автору цієї статті знижку на автоцивілку не вдалося отримати жодного разу. Тому, можна припустити, що і в майбутньому норма про «бонус-малус» залишиться лише фікцією.

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Підвищення страхових виплат

Згідно з пунктом 5 Прикінцевих положень Закону, розмір страхової суми з дня введення в дію цього Закону (тобто з 1 січня 2025 року), за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих осіб становить 500 тисяч гривень на одну потерпілу особу (зараз – 320 тисяч) та 5 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

За шкоду, заподіяну майну потерпілих осіб розмір страхової суми збільшується зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч, а у випадку завдання шкоди декільком потерпілим страхова сума складе 1,25 мільйона гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Враховуючи те, що страховики прогнозують збільшення страхових премій (тобто грошових сум, які вони збираються отримати від власників ТЗ) аж на 57 %, збільшення страхових сум на 36%, (як щодо життя та здоров’я, так і по «залізяччю») сприймається не більше, як чергова піар-подачка.

Пряме врегулювання

У разі ДТП з 1 січня 2025 року потерпілий, у передбачених Законом випадках, може звертатися безпосередньо до своєї страхової компанії, а не до страхового винуватця. Раніше система прямого врегулювання працювали лише у випадку, якщо обидва страховики були її учасниками, тепер же учасниками системи прямого врегулювання мають бути усі страховики, які продають «автоцивілку».

Згідно з частиною 1 статті 19 Закону, у разі дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участю лише двох забезпечених транспортних засобів або за участю лише двох транспортних засобів, з яких забезпеченим є транспортний засіб, власником якого є потерпіла особа, і в якій потерпілій особі заподіяно шкоду виключно у вигляді пошкодження або фізичного знищення такого транспортного засобу, потерпіла особа має право на пряме врегулювання страхового випадку.

Пряме врегулювання страхового випадку передбачає виконання страховиком потерпілої особи визначених цим Законом прав і обов’язків страховика відповідальної особи щодо розгляду заяви про страхову виплату, прийняття рішення за результатами її розгляду та здійснення страхової виплати в разі прийняття відповідного рішення.

На думку законодавців, це має поліпшити якість врегулювання страхового випадку і має бути гарантією більш-менш об’єктивного визначення суми страхового відшкодування. В теорії це означає, що чим надійніша страхова компанія, в якій ви придбали поліс ОСЦПВ, тим більше гарантій того, що шкода, заподіяна вам іншою особою, буде відшкодована у належному об’ємі і в розумні строки. Як воно буде насправді, час покаже.

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Виплата без урахування зносу

Це також законодавча новела, бо раніше страховики шукали будь-яку підставу (наприклад, вм’ятину на даху автомобіля від падіння каштану), щоб зменшити вартість складових ТЗ, які замінюються, на славетний знос. З нового року цей знос застосовуватися не буде, просто для авто до 5 років (або авто на гарантії) буде відшкодовуватися вартість запчастин від виробника, а інших – вартість так званих аналогів. Окрім того, для власників пошкоджених авто з'явиться можливість проведення ремонту одразу на СТО.

Згідно з частиною 3 статті 27 Закону, для визначення вартості ремонту транспортного засобу, строк експлуатації якого до настання дорожньо-транспортної пригоди не перевищував п’яти років або щодо якого є чинними гарантійні зобов’язання виробника транспортного засобу, приймається вартість невживаних складових частин (деталей), дозволених заводом-виробником.

Для інших транспортних засобів до розрахунку вартості складових частин (деталей) транспортного засобу, що потребують заміни, може включатися вартість складових частин (деталей) транспортного засобу, що відповідають технічним характеристикам такого транспортного засобу та є аналогом оригінальних складових частин (деталей) транспортного засобу.

Як і завжди, законотворці не дуже переймалися консультаціями з відповідними фахівцями, а тому вищезазначені норми, у наслідок розпливчастих формулювань, будуть трактуватися потерпілими, як використання оригінальних запчастин у першому випадку і неоригінальних – у другому, а страховики, в багатьох випадках, будуть платити за неоригінальні запчастини у першому випадку (розповідаючи про те, що виробники допускають використання таких запчастин) і відверто китайські/тайванські «самопали» – у другому.

Щоб зрозуміти, як це може вплинути на вартість відшкодування, приведемо у якості прикладу ціни на вітрове скло КІА Sportage: оригінал коштує близько 23 000 грн, не оригінал – близько 12 000 грн, китайська підробка – близько 6 000 грн.

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Що стосується можливості відремонтувати коштом страхової виплати пошкоджене авто на обраній потерпілим СТО, то Закон допускає таку можливість лише у випадку, якщо визначений страховиком (МТСБУ) перелік СТО включає менш як три представники, розташованих в межах 150 кілометрів від місця проживання потерпілої особи або місцезнаходження пошкодженого транспортного засобу. В інших випадках потерпілий може відремонтувати своє авто за гроші страховика лише на СТО, які пропонує сам страховик.

Відсутність франшизи

Згідно частини 2 статті 12 Закону, за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності застосування франшизи забороняється.

Збільшення ліміту «європротоколу»

Згідно з твердженнями страховиків, які вони розміщують на своїх сайтах, ліміт страхових виплат за страховим випадком, оформленим за допомогою так званого «європротоколу», збільшиться з 80 000 гривень до 250 000 гривень. Втім, враховуючи той факт, що ці ліміти встановлюються Національним банком України, а у частині 2 статті 31 Закону, говориться, що обмеження максимального розміру страхової виплати при врегулюванні страхових випадків зі складенням повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду («євпропротоколу» – авт.), не може перевищувати максимальний розмір, встановлений НБУ, підстави для такого твердження, як на мене, не зовсім зрозумілі.

Що дають ці зміни страхувальникам і страховикам

Плюсами для страхувальників є пряме врегулювання, скасування зносу на запасні частини та збільшення ліміту (якщо це правда) при врегулюванні за допомогою «європротоколу».

Вигода для страховиків полягає у тому, що вони отримали можливість збільшувати вартість полісів ОСЦПВ. Окрім того, пряме врегулювання і можливість комбінувати інші страхові продукти разом з ОСЦПВ, на нашу думку, призведе до банкрутства дрібних страховиків і монополізацію ринку його великими гравцями.

Запевнення страховиків в тому, що ці зміни допоможуть зробити автострахування більш прозорим, швидким та зручним для всіх учасників дорожнього руху, як на мене, мало переконливі. Адже українська «автоцивілка» як була, так і залишилася узаконеним методом збором грошей з теоретичною можливістю (для потерпілих) отримання відшкодування частини збитку. Головну задачу ОСЦПВ, яке має бути гарантію захисту майнових прав учасників дорожнього руху, Закон як не вирішував, так і не буде вирішувати.