Або, як це модно зараз говорити, арт-об'єктом.

Якщо життя дає вам лимон, зробіть з нього лимонад. Або коли життя кидає гігантське дерево на ваше Subaru, зробіть з нього вуличну статую. І станьте відомим серед ваших сусідів та соціальних мережах.

Власники Subaru Forester Джо Мазрімас та Діана Левітт з Чикаго під час грози втратили свою машину. На неї впало кленове дерево, яке повністю знищило Subaru Forester.

Замість того, щоб віддати його страховій компанії для продажу на автоаукціоні, пара вирішила увічнити свій позашляховик і перетворити його на вуличне мистецтво.

Також цікаво: Subaru Forester отримав версію з непристойною назвою.

Джо і Діана залишили авто на тому місці, де на нього впав клен, і поставили знак з QR-кодом. Вони назвали статую "Розплющений". “Мікс (старий клен на Subaru 2011 року). Невідомий художник." – написано на табличці.

Через QR-код можна потрапити на відео у YouTube, де показано видалення дерева з розтрощеного Subaru.

Нагадаємо, що у Києві Daewoo Lanos збив півтонного лося.