В асоціації автовиробників України "Укравтопром" відбулася робоча зустріч з представниками Групи Світового банку. Ключовою темою спілкування стало дослідження приватного сектора країни з метою підвищення ефективності інвестиційної та консультативної діяльності СБ.

Діалог учасників зустрічі був сфокусований на потенціалі українського автопрому та перспективах його участі в глобальних ланцюжках доданої вартості.

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Президент асоціації "Укравтопром" Михайло Резнік вказав на високі темпи розвитку в країні виробництв автокомпонентів для конвеєрів світових автогігантів, а також зазначив на необхідності максимізувати вплив цього процесу на створення нових партнерських відносин, націлених на виробництво автотранспортної техніки на території України.

Тільки експортоорієнтоване автовиробництво в змозі реанімувати вітчизняні заводи і дати імпульс розвитку повноцінних автомобільних кластерів, акцентував пан Резнік.

Питання щодо відтоку трудових ресурсів з країни, а також проблему професійної підготовки кадрів для промисловості прокоментував віце-президент Укравтопрому Юхим Хазан. Зокрема, пан Хазан висловив упевненість в тому, що поки що Україна має достатній резерв трудових ресурсів, а при правильній соціальній політиці держави і підвищенні мотивації на підприємствах країни цілком реально зупинити трудову еміграцію.

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Також в ході зустрічі обговорили можливості виробництва в Україні електромобілів і можливу ступінь локалізації такого виробництва.

"На жаль, на сьогодні, українське законодавство стимулює тільки імпорт готових електромобілів, в той час як вітчизняні автовиробники вже сьогодні можуть виробляти міський та комунальний транспорт на електротязі", зазначив Михайло Резнік.

До тих пір, поки умови для імпорту будуть більш вигідними, ніж для виробництва, розраховувати на інвестиції в цю тему безглуздо, підкреслив керівник Асоціації та додав, що "Укравтопром" є активним учасником розробки нормативно-правової бази, прийняття якої створить сприятливий інвестиційний клімат для розвитку виробництва електромобілів в Україні.

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