В ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" состоялась рабочая встреча с представителями Группы Всемирного банка. Ключевой темой общения стало исследование частного сектора страны с целью повышения эффективности инвестиционной и консультативной деятельности СБ.

Диалог участников встречи был сфокусирован на потенциале украинского автопрома и перспективах его участия в глобальных цепочках добавленной стоимости.

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Президент ассоциации "Укравтопром" Михаил Резник указал на высокие темпы развития в стране производств автокомпонентов для конвейеров мировых автогигантов, а также отметил необходимость максимизировать влияние этого процесса на создание новых партнерских отношений, нацеленных на производство автотранспортной техники на территории Украины.

Только экспортоориентированное автопроизводство в состоянии реанимировать отечественные заводы и дать импульс развитию полноценных автомобильных кластеров, акцентировал г-н Резник.

Вопрос об оттоке трудовых ресурсов из страны, а также проблему профессиональной подготовки кадров для промышленности прокомментировал вице-президент Укравтопрома Ефим Хазан. В частности, господин Хазан выразил уверенность в том, что пока что Украина имеет достаточный резерв трудовых ресурсов, а при правильной социальной политике государства и повышении мотивации на предприятиях страны вполне реально остановить трудовую эмиграцию.

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Также в ходе встречи обсудили возможности производства в Украине электромобилей и возможную степень локализации такого производства.

"К сожалению, на сегодня украинское законодательство стимулирует только импорт готовых электромобилей, в то время как отечественные автопроизводители уже сегодня могут производить городской и коммунальный транспорт на электротяге", - отметил Михаил Резник.

До тех пор, пока условия для импорта будут более выгодными, чем для производства, рассчитывать на инвестиции в эту тему бессмысленно, подчеркнул руководитель Ассоциации и добавил, что "Укравтопром" является активным участником разработки нормативно-правовой базы, принятие которого создаст благоприятный инвестиционный климат для развития производства электромобилей в Украине.

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