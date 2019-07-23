Грузовики в Одесской области превышают почти в два раза разрешенный груз, перевозя 40 тонн вместо 24 разрешенных.

Об этом написал председатель Килийской ОТГ Бойченко на своей странице в "Фейсбук".

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"Для фиксирования данного правонарушения не нужны ни весы, ни какие-то дополнительные средства. Правонарушения уже отражены в документах. Полиция только должна реагировать. Груз при этом не является скоропортящимся, ни особо опасным. Бесчисленное количество жалоб жителей заставляет реагировать. Пусть даже с превышением полномочий. Извините, но уже край терпению и моему, и человеческому", - написал Павел Бойченко.

Он отметил, что уже сегодня вопрос будет поднят на внеочередной сессии городского совета, после чего местные органы власти вместе с полицией начнут контроль за движением грузовиков.

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