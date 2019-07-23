Вантажівки на Одещині перевищують майже в два рази дозволений вантаж, перевозячи 40 тонн замість 24 дозволених.

Про це написав голова Кілійської ОТГ Бойченко на своїй сторінці у "Фейсбук".

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"Для фіксування даного правопорушення не потрібні ні ваги, ні якісь додаткові кошти. Правопорушення вже відображено в документах. Поліція тільки повинна реагувати. Вантаж при цьому не є ні швидкопсувним, ні особливо небезпечним. Незліченна кількість скарг жителів змушує реагувати. Нехай навіть з перевищенням повноважень. Вибачте, але вже край терпінню і моєму, і людському", – написав Павло Бойченко.

Він зазначив, що вже сьогодні питання буде піднято на позачерговій сесії міської ради, після чого місцеві органи влади разом з поліцією почнуть контроль за рухом вантажівок.

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