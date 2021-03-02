Прем'єр доручив областям створити робочі групи із боротьби з нелегальним ринком палива. Держекоінспекція отримує фінансування на лабораторні дослідження пального.

Прем'єр-міністр України доручив створити робочі групи на рівні кожної області із боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів, а також провести перевірки автозаправних станцій (АЗС), повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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"Сьогодні вранці відбулася онлайн-нарада під керівництвом прем'єр-міністра України саме з питання обігу нафтопродуктів, зокрема, нелегального обігу палива в Україні. До нього були залучені всі служби, органи Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. За дорученням прем'єра будуть створені робочі групи у кожній області, проводитимуться перевірки", - сказав Мальований під час онлайн-прес-конференції.

За його словами, цього року у відомства з'явиться можливість проводити не лише документальні перевірки походження палива на АЗС, а й лабораторні аналізи якісного складу нафтопродуктів.

"Минулого року ми працювали виключно з документами: перевіряли паспорти, техрегламенти, вивчали походження нафтопродуктів. Цього року виділено фінансування на лабораторні дослідження. Триває процедура закупівлі такої послуги, оскільки наші лабораторії не мають таких технічних можливостей", - пояснив голова Держекоінспекції.

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Мальований уточнив, що в кожній області будуть створені комісії, куди увійдуть представники ДСНС, Держпраці, Держпродспоживслужби, а також Держекоінспекції, чиїм завданням буде перевірка дотримання природоохоронного законодавства, зокрема якості нафтопродуктів з точки зору екології.

"Минулого року ми провели 848 перевірок АЗС, за підсумками яких склали 979 рішень-приписів, санкцій. Санкцій було накладено на загальну суму понад 8 млн грн", - повідомив голова Держекоінспекції.