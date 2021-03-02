Премьер поручил областям создать рабочие группы по борьбе с нелегальным рынком топлива. Госэкоинспекция получает финансирование на лабораторные исследования горючего.

Премьер-министр Украины поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций (АЗС), сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

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"Сегодня утром состоялось онлайн-совещание под руководством премьер-министра Украины именно по вопросу оборота нефтепродуктов, в частности, нелегального оборота топлива в Украине. К нему были привлечены все службы, органы Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По поручению премьера будут созданы рабочие группы в каждой области, будут проводиться проверки", – сказал Малеванный во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, в этом году у ведомства появится возможность проводить не только документальные проверки происхождения топлива на АЗС, но и лабораторные анализы качественного состава нефтепродуктов.

"В прошлом году мы работали исключительно с документами: проверяли паспорта, техрегламенты, изучали происхождение нефтепродуктов. В этом году выделено финансирование на лабораторные исследования. Продолжается процедура закупки такой услуги, поскольку наши лаборатории не имеют таких технических возможностей", – пояснил глава Госэкоинспекции.

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Рисованный уточнил, что в каждой области будут созданы комиссии, куда войдут представители ГСЧС, Гоструда, Держпродпотребслужбы, а также Госэкоинспекции, чьей задачей будет проверка соблюдения природоохранного законодательства, в частности качества нефтепродуктов с точки зрения экологии.

"В прошлом году мы провели 848 проверок АЗС, по итогам которых составили 979 решений-предписаний, санкций. Санкций было наложено на общую сумму более 8 млн грн", – сообщил глава Госэкоинспекции.