На святкуваннях Дня десантно-штурмових військ фахівці побачили невідому модифікацію бойової розвідувальної машини БРМ-1К з новою баштою.

Фото невідомої модернізації бронемашини БРМ-1К опублікувала пресслужба Командування десантно-штурмових військ під час святкування Дня десантника на Житомирщині.

На фото можна помітити дві радянські бойові машини піхоти з одномісною баштою, проте з ширшим погоном башти, яку зазвичай мають БМП-2 та БРМ-1К. Характерні надгусеничні полиці вказують на те, що це БРМ-1К.

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Модернізовані машини отримали башту від радянської бойової машини десанту БМД-2. Така заміна робить озброєння машини потужнішим.

БРМ-1К – це бойова розвідувальна машина, розроблена на основі БМП-1, котра отримала нову широку двомісну башту. Стандартний комплекс озброєння БРМ-1К, розробленого в 70-х роках минулого століття, складається із застарілої 73-мм гармати 2А28 “Гром” та 7,62-мм кулемету ПКТ, котрі на сьогодні не здатні якісно забезпечити вогневу підтримку піхотним підрозділам на полі бою.

Саме через це бойові розвідувальні машини десантників отримали одномісну башту БМД-2, комплекс озброєння котрої складається із 30-мм автоматичної гармати 2А42, 7,62-мм кулемету ПКТ та протитанкового ракетного конкурсу “Фагот”. Після такої модернізації бойова машина може ефективно боротись з легкою бронетехнікою та живою силою супротивника.

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Хто провів модернізацію та звідки взялись башти від БМД-2?

Подібна робота потребує серйозного втручання у конструкцію. Для низки операцій необхідний професійний супровід інженерів та спеціальне обладнання, якого звичайні ремонтні батальйони не мають. Можна зробити припущення, що до модернізованих машин десантників доклали руку працівники українських бронетанкових підприємств.

Імовірно, башти для модернізації брали зі старих українських і трофейних російських БМД-2. Радянські бойові машини десанту БМД-1 та БМД-2 мають малий ходовий ресурс, що впливає на їхній строк експлуатації. Ще одна проблема в обслуговуванні цих машин та причина їхнього виведення з лав ЗСУ – сильний дефіцит запасних частин.

Десятки бойових машин десанту з вичерпаним ресурсом ходової частини, які не можуть обслуговуватись Збройними силами України, очевидно, заполонили відстійники, проте їхні башти та бойове відділення все ще є цінним ресурсом, яким вирішили посилити наявний парк бронетехніки.

Заміна башти БРМ-1К на башту БМД-2 – логічна спроба покращити наявний парк бронетехніки. Таке рішення має сенс в нинішніх умовах, проте це все одно не робить її аналогом БМП-2. Одномісна башта десантної машини з 30-мм гарматою не витримує жодної конкуренції з двомісною баштою БМП-2 ні з точки зору ергономіки, ні з точки зору можливості навідника-оператора, який може одночасно спостерігати за полем бою та керувати зброєю.