Йдеться про гусеничну машину управління вогнем 1В119 "Реостат" для САУ "Нона".

В соцмережі Tелеграм з’явились фото, на яких видно залишену на Херсонщині машину управління вогнем артилерії 1В119 "Реостат". Вона вкотре стала трофеєм Збройних Сил України. Відповідні фото опублікував ресурс Ukraine Weapons Tracker.





Тепер цей трофей допоможе нашим бійцям точніше "насипати" із САУ "Нона" по окупантах.

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1В119 "Реостат" призначена для керування вогнем батарей самохідних артустановок 2С9 "Нона". В таку відносно невелику машину радянські конструктори всунули польовий телефон ТА-57, прилад управління вогнем ПУО-9, танкову навігаційну апаратуру ТНА-4 та іншу специфічну техніку. Заявляється, що батарея під управлінням "Реостату" може відкрити вогонь уже за 10 хв після маршу.

За деякими даними, СРСР встиг виготовити лише близько 60 машин, які начебто "перейшли у спадок" до армії РФ. За даними станом на 2021 рік, усі 1В119 "Реостат" були розподілені між двома з’єднаннями десантних військ РФ – між 7-ою десантно-штурмовою та 76-ою повітряно-десантною дивізіями.

За консервативними оцінками порталу Oryx, станом на зараз рашисти втратили уже мінімум 7 машин цього типу: два екземпляри 1В119 "Реостат" було знищено, інші 5 – стали трофеями ЗСУ.

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До вторгнення РФ наша армія мала близько півсотні САУ 2С9 "Нона", і взяла як трофей мінімум чотири такі артустановки рашистів. Тому, схоже, що затрофеєні бійцями ЗСУ машини 1В119 "Реостат" використовуються за цілком "штатним" призначенням, тобто для управління вогнем САУ "Нона" при "насипанні" по рашистам.

Тим більш, що у відкритих джерелах ми можемо знайти 1В119 "Реостат" і в "піксельному" камуфляжі ЗСУ, ймовірно – зі зберігання. Що означає, що така машина була знайома ще до повномасштабної війни з РФ.

1В119 "Реостат" в "піксельному" камуфляжі ЗСУ