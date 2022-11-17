Речь идет о гусеничной машине управления огнем 1В119 "Реостат" для САУ "Нона".

В соцсети телеграм появились фото, на которых видно оставленную в Херсонской области машину управления огнем артиллерии 1В119 “Реостат”. Она в очередной раз стала трофеем Вооруженных Сил Украины. Соответствующие фото опубликовал ресурс Ukraine Weapons Tracker.

Теперь этот трофей поможет нашим бойцам точнее “насыпать” из САУ “Нона” по оккупантам.

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1В119 "Реостат" предназначена для управления огнем батарей самоходных артустановок 2С9 "Нона". В такую относительно небольшую машину советские конструкторы вставили полевой телефон ТА-57, прибор управления огнем ПУО-9, танковую навигационную аппаратуру ТНА-4 и другую специфическую технику. Заявляется, что батарея под управлением "Реостата" может открыть огонь уже через 10 минут после марша.

По некоторым данным, СССР успел изготовить лишь около 60 машин, которые якобы "перешли по наследству" в армию РФ. По данным по состоянию на 2021 год, все 1В119 "Реостат" были распределены между двумя соединениями десантных войск РФ – между 7-й десантно-штурмовой и 76-й воздушно-десантной дивизиями.

По консервативным оценкам портала Oryx, по состоянию на данный момент рашисты потеряли уже минимум 7 машин этого типа: два экземпляра 1В119 "Реостат" были уничтожены, остальные 5 – стали трофеями ВСУ.

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До вторжения РФ наша армия имела около полусотни САУ 2С9 "Нона", и взяла в качестве трофея минимум четыре таких артустановки рашистов. Поэтому, похоже, что затрофеенные бойцами ВСУ машины 1В119 "Реостат" используются по "штатному" назначению, то есть для управления огнем САУ "Нона" при "насыпании" по рашистам.

Тем более что в открытых источниках мы можем найти 1В119 "Реостат" и в "пиксельном" камуфляже ВСУ, вероятно – на хранении. Что значит, что подобная машина была знакома еще до полномасштабной войны с РФ.

1В119 "Реостат" в "пиксельном" камуфляже ВСУ