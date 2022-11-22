На праздновании Дня десантно-штурмовых войск специалисты увидели неизвестную модификацию боевой разведывательной машины БРМ-1К с новой башней.

Фото неизвестной модернизации бронемашины БРМ-1К опубликовала пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск во время празднования Дня десантника в Житомирской области.

На фото можно заметить две советские боевые машины пехоты с одноместной башней, однако с более широким погоном башни, как у БМП-2 и БРМ-1К. Характерные сверхгусеничные полки указывают на то, что это БРМ-1К.

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Модернизированные машины получили башню от советской боевой машины десанта БМД-2. Такая замена делает вооружение машины более мощным.

БРМ-1К – это боевая разведывательная машина, разработанная на основе БМП-1, получившая новую широкую двухместную башню. Стандартный комплекс вооружения БРМ-1К, разработанный в 70-х годах прошлого века, состоит из устаревшей 73-мм пушки 2А28 "Гром" и 7,62-мм пулемета ПКТ, которые на сегодняшний день не способны качественно обеспечить огневую поддержку пехотным подразделениям на поле боя.

Именно поэтому боевые разведывательные машины десантников получили одноместную башню БМД-2, комплекс вооружения которой состоит из 30-мм автоматической пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТ и противотанкового ракетного конкурса "Фагот". После модернизации боевая машина может эффективно бороться с легкой бронетехникой и живой силой противника.

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Кто провел модернизацию и откуда взялись башни от БМД-2?

Подобная работа нуждается в серьезном вмешательстве в конструкцию. Для ряда операций необходимо профессиональное сопровождение инженеров и специальное оборудование, которого у обычных ремонтных батальонов нет. Можно предположить, что к модернизированным машинам десантников приложили руку работники украинских бронетанковых предприятий.

Вероятно, башни для модернизации брали из старых украинских и трофейных российских БМД-2. Советские боевые машины десанта БМД-1 и БМД-2 имеют малый ходовой ресурс, что влияет на срок эксплуатации. Еще одна проблема в обслуживании этих машин и причина их выведения из рядов ВСУ – сильный дефицит запасных частей.

Десятки боевых машин десанта с исчерпанным ресурсом ходовой части, которые не могут обслуживаться Вооруженными силами Украины, очевидно заполонили отстойники. Однако их башни и боевое отделение все еще являются ценным ресурсом, которым решили усилить существующий парк бронетехники.

Замена башни БРМ-1К на башню БМД-2 – логическая попытка улучшить существующий парк бронетехники. Такое решение имеет смысл в нынешних условиях, однако это все равно не делает его аналогом БМП-2. Одноместная башня десантной машины с 30-мм пушкой не выдерживает конкуренции с двухместной башней БМП-2 ни с точки зрения эргономики, ни с точки зрения возможности наводчика-оператора, который может одновременно наблюдать за полем боя и управлять оружием.