Детективи вивезли заправку разом з пальним: які підстави

Нинішнього разу підозра впала на нелегальну автозаправну станцію у Бучанському районі, що біля столиці. Точне місцезнаходження у короткому повідомленні БЕБ не вказується, але тамтешні водії за прикметами на фото можуть упізнати місце заправки, звідки велася неафішована атака низькопробним бензином на двигуни та паливні системи їх автомобілів.

Як йдеться у повідомленні ТУ БЕБ у Київській області, підстави для підозри були серйозні й вони підтвердилися. У ході слідства з’ясувалося, що АЗС працювала з порушенням вимог законодавства України.

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По-перше, тут були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. По-друге, на заправці не могли підтвердити походження пального, оскільки обов’язкові для такої послуги паспорти якості на пальне були відсутні.

Фото: БЕБ у Київській області

На підставі цього та іншого, що йшло всупереч закону, детективи БЕБ провели обшуки та вилучили три ємності для зберігання пального, паливно-розподільний комплекс та бензин марки А-95.

Також для вивчення справи по суті детективи забрали фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку та чорнові записи.

Досудове розслідування триває. Нині слідство перебуває на етапі встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.