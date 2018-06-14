Визволяти небораку довелось пожежникам.

Алкоголь часто штовхає людей на дивні речі. Ось як цю дівчина зі штату Мінесота, котра вирішила засунути голову у величезну вихлопну трубу Chevrolet Silverado.

Пригода трапилась у штаті Міннесота під час фестивалю кантрі-музики Winstock. Голова 19-річної Кейтлін Стром близько 45 хвилин провела всередині труби, а визволяти її довелось пожежникам зі спеціальним інструментом.

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“Ми собі розважались, коли я помітиля цю величезну вихлопну трубу і вирішила, що моя голова має у ній поміститись, що я й поспішила перевірити на практиці. Помістилась, та дістати її звідти я не могла”, – розповідає Кейтлін.

Дівчина з гумором поставилась до своєї пригоди і пізніше виклала у соцмережі фото з вихлопною трубою, що одразу стала “найзнаменитішою вихлопною трубою Міннесоти”. Відеозапис з порятунком дівчини переглянуто вже більше 4 мільйонів разів на момент написання цього тексту. Нині славнозвісна вихлопна труба виставлена у якості реклами у місцевому барі.

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