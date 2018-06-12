Здається, це найпрактичніший рестомод на базі ЗіЛ з усіх, що були до цього часу.

Цей самоскид “ЗіЛ 130” виглядає так добре, як ніколи раніше, навіть у свої найкращі дні. Секрет у пристрасті, з якою узявся за реставрацію вантажівки його власник.

Умілець з Казахстану використав раму від “ЗіЛ-131”, посилену сталевим листом товщиною 5 міліметрів. Кабіна ж – від модифікації “ЗіЛ 130-76”. Бампери з хромованими трубами-посилювачами, гарні колісні диски від невідомої вантажівки і навіть бортовий кузов з телескопічним гідроциліндром від самоскида Tatra – усе втрачає значення у порівнянні з головними особливостями оновленої вантажівки.

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Мова про 240-сильний турбований дизель і 6-ступінчату механічну коробку передач від Mercedes-Benz та регульована пневматична підвіска всіх коліс на 6 подушках і мостах від вантажівки MAN. Пневмопідвіска дозволяє важкому автомобілю “присідати” на 200 мм, причому передня та задня вісь змінюють кліренс незалежно.

Усередині також не обійшлось без вкраплень сучасності: у кабіні “ЗіЛ” встановлена приладова панель від Mercedes-Benz, клавіші від вантажівок MAN і “Камаз”, а також мультимедійноа система з великим дисплеєм.

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