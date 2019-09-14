Укравтодор презентував платформу для онлайн-інформування громадян про ситуацію на дорогах.

Корпоарція "Укравтодор" презентувала онлайн-ресурс для відслідковування ремонтних робіт та стану проїзду на дорогах державного значення.

На карті відтворено оперативну, актуальну та достовірну інформацію щодо виконаних ремонтних робіт на дорогах країни. Відтепер кожен користувач зможе спланувати поїздку та отримати детальну інформацію щодо виду ремонту та термінів його виконання. Окрім того, надано посилання на систему держзакупівель, аналітику порталу прозорого будівництва і інформацію щодо залучених інженерів консультантів FIDIC.

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Інтерфейс дозволяє обрати потрібну ділянку ремонту прямо на карті та одним дотиком отримати повну інформацію, серед якої - тип ремонту, дати початку та завершення робіт, компанію-виконавця робіт з проектування та ремонту дороги, вартість договору.

Додатково система містить фото та відеоматеріали перед ремонтом та після введення в експлуатацію відремонтованої ділянки.

У подальшому на базі цього ресурсу планується забезпечити інформацію про стан дорожньої інфраструктури, зокрема, про актуальний стан мостових споруд, пункти відстою для вантажного транспорту, розташування медичних закладів, електрозаправок та корисні сервіси. Окрему увагу приділимо інформації про стан безпеки руху, зокрема, плануємо розміщувати оперативну відеоінформацію з проблемних ділянок, дані про інтенсивність руху, інформацію по швидкісному режиму, обмеження руху та альтернативні маршрути. Також в планах сервіси для бізнесу, - зокрема, єдине вікно сервісу здійснення габаритно-вагового контролю та оплати проїзду дорогами державного значення.

Карта доступна за посиланням: https://remonty.ukravtodor.gov.ua

Перші кілька тижнів карта працюватиме в тестовому режимі.

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