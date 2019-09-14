Укравтодор презентовал платформу для онлайн-информирования граждан о ситуации на дорогах.

Корпорация "Укравтодор" презентовала онлайн-ресурс для отслеживания ремонтных работ и состояния проезда на дорогах государственного значения.

На карте воспроизведена оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных ремонтных работах на дорогах страны. Отныне каждый пользователь сможет спланировать поездку и получить подробную информацию по виду ремонта и срокам его выполнения. Кроме того, предоставлены ссылки на систему госзакупок, аналитику портала прозрачного строительства и информацию о привлеченных инженерах-консультантах FIDIC.

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Интерфейс позволяет выбрать нужный участок ремонта прямо на карте и одним прикосновением получить полную информацию, среди которой тип ремонта, даты начала и завершения работ, компания-исполнитель работ по проектированию и ремонту дороги, стоимость договора.

Дополнительно система содержит фото и видеоматериалы перед ремонтом и после ввода в эксплуатацию отремонтированного участка.

В дальнейшем на базе этого ресурса планируется обеспечить информацию о состоянии дорожной инфраструктуры, в частности, об актуальном состоянии мостовых сооружений, пунктов отстоя для грузового транспорта, расположении медицинских учреждений, электрозаправок и полезные сервисы. Отдельное внимание будет уделено информации о состоянии безопасности движения, в частности, планируется размещать оперативную видеоинформацию с проблемных участков, данные об интенсивности движения, информацию по скоростному режиму, ограничение движения и альтернативные маршруты. Также в планах сервисы для бизнеса, в частности, единое окно сервиса осуществления габаритно-весового контроля и оплаты проезда по дорогам государственного значения.

Карта доступна по ссылке: https://remonty.ukravtodor.gov.ua

Первые несколько недель карта будет работать в тестовом режиме.

Напомним, что эксперт объяснил, почему в Украине ужасные дороги.